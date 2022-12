Linaro, la strada comunale è stata rimessa a nuovo

di Edoardo Turci

Sono state completate le opere di manutenzione urgenti nella vecchia strada comunale Valleripa ora vicinale, in frazione di Linaro di Mercato Saraceno, da tempo soggetta a smottamenti e sfaldamento del manto stradale.

L’intervento, effettuato grazie all’accordo fra Comune e la Comunità religiosa ’Piccola Famiglia della Resurrezione’ Valleripa, ha comportato una spesa, divisa a metà per ciascuno, di circa 37mila euro.

Dopo un primo intervento concluso nell’autunno 2019, con l’obiettivo di riassestare un movimento franoso e altri interventi strutturali di consolidamento di questa strada che in salita conduce a Valleripa, erano necessari ancora lavori di risistemazione del tratto stradale in questione. Il vero problema non riguardava solo il manto stradale ma anche la corretta regimazione delle acque, in gran parte responsabili delle frane e smottamenti. L’intervento di manutenzione è stato salutato con soddisfazione dai residenti del luogo e, soprattutto, da coloro che frequentano la chiesa di Valleripa e la comunità monastica. Anche per la messa di Natale e nei giorni festivi c’è stata grande affluenza di persone che ora grazie alla viabilità migliorata possono tranquillamente raggiungere la chiesa. In passato anche il cardinale Carlo Maria Martini è stato ospite presso questa comunità religiosa meravigliandosi del fatto che esistano ancora oggi luoghi così solitari per pregare e riflettere sul vero significato dell’esistenza.