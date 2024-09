L’incanto degli gnomi alla prima edizione fa il pienone

Gli gnomi "stregano" grandi e piccoli. Ha, infatti, registrato un grande successo lo scorso fine settimana la prima edizione dell’iniziativa "L’incanto degli gnomi", organizzata dalla DMC dei Percorsi del Savio (promuove il turismo in Vallata), con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Bagno di Romagna e dell’Unione Comuni Valle Savio, Pro Loco di Bagno e di altre realtà locali tra associazioni, esercenti, strutture ricettive e della ristorazione. Numerosi eventi hanno caratterizzato la tre giorni dedicata a bambini e famiglie, coinvolgendo l’intero paese termale, con attività di laboratori creativi, caccia al tesoro, escursioni guidate, spettacoli e "Forestchef" la gara dei piccoli cuochi gnomi. Anche, le escursioni guidate al magico Sentiero degli gnomi hanno registrato un grande successo. Domenica mattina sono stati raggiunti i 40 partecipanti, numero massimo previsto. A questi sono da aggiungere i tantissimi visitatori che nel corso delle tre giornate hanno percorso liberamente il Sentiero. Sold out anche per tutti i laboratori creativi, come "Gnomi di carta", con oltre 50 partecipanti, quello sulla costruzione delle casette di legno e quello sulla costruzione del cappello degli gnomi. Anche gli spettacoli proposti, quello itinerante a cura della Compagnia di Gnomo Mentino e il secondo andato in scena a Palazzo del Capitano con lo gnomo Mago Fiollo, hanno riscontrato il favore del pubblico. Negli ultimi mesi, il Sentiero degli Gnomi è stato interessato da vari lavori di miglioramento. La grande festa di sabato, partecipata dal sindaco Enrico Spighi e dall’assessore al Turismo Mattia Lusini, oltrechè dai gestori della struttura, Atlantide e Esploramontagne, rappresentati rispettivamente da Andrea Quadrifoglio e Pierluigi Ricci e dell’artigiano autore delle installazioni, Daniele Novelli di Papageno Wood, ha rappresentato, per il Sentiero, la conclusione di questo percorso di ripartenza.

gi. mo.