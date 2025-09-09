Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caos affittiBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoVm motoriProf a 20 anniGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
Cronaca’L’Incanto degli Gnomi’. Nuovo volto per il sentiero
9 set 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. ’L’Incanto degli Gnomi’. Nuovo volto per il sentiero

’L’Incanto degli Gnomi’. Nuovo volto per il sentiero

L’iniziativa insieme ai bambini e alle famiglie, il sindaco: "Investiti 15mila euro per staccionate e manutenzione per un punto che resta riferimento turistico".

Il sindaco Spighi con i bambini sul Sentiero degli Gnomi

Il sindaco Spighi con i bambini sul Sentiero degli Gnomi

Per approfondire:

Va, sentiero, sull’ali dell’entusiasmo e della felicità dei bambini. "Domenica abbiamo vissuto un bellissimo momento insieme ai bambini e alle famiglie, che hanno partecipato all’evento ’L’Incanto degli gnomi’. Un’occasione speciale che abbiamo voluto dedicare anche alla celebrazione del nuovo volto del nostro amato Sentiero degli Gnomi del Parco dell’Armina". Lo dicono il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al Turismo, Mattia Lusini, che aggiungono: "Come già annunciato, i 15.000 euro previsti a bilancio sono stati investiti insieme al gestore Atlantide, presente col suo vicepresidente, per il rifacimento delle staccionate, la manutenzione delle installazioni e la rimozione del materiale danneggiato. Un lavoro importante che ci permette di completare i lavori per un percorso curato e sicuro, pronto ad accogliere grandi e piccoli visitatori". "Durante la passeggiata inaugurale di domenica, seguita da Pierluigi Ricci – proseguono sindaco e assessore –, la nostra volontaria Pina Crociani ha accompagnato i bambini con letture suggestive, rendendo ancora più magica l’esperienza. Un ringraziamento particolare va ai volontari della Crocina e a Aldo Neri, che con passione e dedizione hanno lavorato nei mesi scorsi, per ridare vita e colore al Sentiero". "Il Sentiero degli Gnomi è e resterà – sottolineano Spighi e Lusini – un punto di riferimento turistico e culturale del nostro territorio. Questo è solo l’inizio di un percorso che continuerà anche nei prossimi mesi, per farlo tornare ancora più bello di un tempo. Portate i vostri bambini a incontrare gli gnomi. Vi aspetta un luogo che sa ancora incantare".

gi. mo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoEventi