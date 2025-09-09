’L’Incanto degli Gnomi’. Nuovo volto per il sentiero

Va, sentiero, sull’ali dell’entusiasmo e della felicità dei bambini. "Domenica abbiamo vissuto un bellissimo momento insieme ai bambini e alle famiglie, che hanno partecipato all’evento ’L’Incanto degli gnomi’. Un’occasione speciale che abbiamo voluto dedicare anche alla celebrazione del nuovo volto del nostro amato Sentiero degli Gnomi del Parco dell’Armina". Lo dicono il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore al Turismo, Mattia Lusini, che aggiungono: "Come già annunciato, i 15.000 euro previsti a bilancio sono stati investiti insieme al gestore Atlantide, presente col suo vicepresidente, per il rifacimento delle staccionate, la manutenzione delle installazioni e la rimozione del materiale danneggiato. Un lavoro importante che ci permette di completare i lavori per un percorso curato e sicuro, pronto ad accogliere grandi e piccoli visitatori". "Durante la passeggiata inaugurale di domenica, seguita da Pierluigi Ricci – proseguono sindaco e assessore –, la nostra volontaria Pina Crociani ha accompagnato i bambini con letture suggestive, rendendo ancora più magica l’esperienza. Un ringraziamento particolare va ai volontari della Crocina e a Aldo Neri, che con passione e dedizione hanno lavorato nei mesi scorsi, per ridare vita e colore al Sentiero". "Il Sentiero degli Gnomi è e resterà – sottolineano Spighi e Lusini – un punto di riferimento turistico e culturale del nostro territorio. Questo è solo l’inizio di un percorso che continuerà anche nei prossimi mesi, per farlo tornare ancora più bello di un tempo. Portate i vostri bambini a incontrare gli gnomi. Vi aspetta un luogo che sa ancora incantare".

gi. mo.