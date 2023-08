"L’inchiesta Carife va archiviata" La procura, dopo sette anni di indagini

Si alleggerisce ulteriormente la posizione giudiziaria dei vertici della Cassa di Risparmio di Cesena, oggi Credit Agricole, Germano Lucchi (ex presidente), Adriano Gentili (ex direttore generale) e Maurizio Teodorani (ex responsabile del servizio finanza). I tre, difesi dall’avvocato Marco Martines di Forlì, furono coinvolti nell’inchiesta ‘Carife bis’ per il crak della Cassa di Risparmio di Ferrara. La Procura della Repubblica di Ferrara che da sette anni indagava sulla presunta cattiva gestione della Cassa ferrarese tra il 2007 e il 2013 ha chiesto l’archiviazione della posizione degli ultimi nove indagati, dopo erano già state archiviate le posizioni di altri 27 indagati.

Sotto accusa per varie ipotesi di reato (tra cui la bancarotta) erano rimasti l’ex direttore generale Gennaro Murolo, l’ex presidente e l’ex direttore generale Sergio Lenzi e Daniele Forin, i dirigenti Michele Sette e Davide Filippini, il revisore dei conti Michele Masini, oltre ai vertici della Cassa di Risparmio di Cesena, chiamati in causa per un reciproco scambio azionario che non riuscì a rafforzare in modo adeguato entrambe le banche, poi finite in pancia a Credit Agricole per una somma simbolica.

La richiesta di archiviazione, firmata dai pubblici ministeri Barbara Cavallo e Stefano Longhi con l’avvallo del procuratore capo Andrea Garau, ora passa sulla scrivania del giudice per le indagini preliminari che dovrà valutarla e decidere se chiudere definitivamente la vicenda.

Germano Lucchi e Adriano Gentili erano già stati assolti con formula ampia ‘perché il fatto non sussiste’ sia in primo grado (il 13 novembre 2018) che in appello (il 3 febbraio 2022) nel filone forlivese dell’inchiesta che riguardava solo la Cassa di Risparmio di Cesena. insieme a loro erano stati assolti gli ex consiglieri Giovanni Maria Boldrini, Francesco Carugati, Pier Angelo Giannessi, Mario Riciputi, Bruno Santini e Giovanni Tampieri, e gli ex membri del collegio sindacale Vincenzo Minzoni e Luigi Zacchini, mentre per gli ex amministratori Atos Billi ed Enrico Bocchini era stato dichiarato il ‘non luogo a procedere’ perché deceduti.

A Ferrara la notizia della richiesta di archiviazione dell’ultimo filone dell’inchiesta sulla Carife ha fatto scalpore, come fecero a Cesena le assoluzioni di tutti gli imputati.

"Noi risparmiatori – ha detto Marco Cappellari dell’associazione Amici di Carife – sapevamo che in passato erano stati fatti passi più lunghi della gamba, ma sapevamo anche che non ci sono mai state gestioni ‘piratesche’ o nefandezze. Dal 2015 ci chiediamo perché la banca sia stata affossata. Per noi rimane un enorme punto interrogativo perché la Carife era salvabile".

Paolo Morelli