L’incivile bombardamento di offerte telefoniche

Caro lettore, il ‘bombardamento’ di offerte e contratti telefonici è una pratica incivile. Primo perché disturba. Secondo perché, come ha giustamente notato lei, non consente di ponderare nel migliore dei modi le offerte stesse. A mio avviso dovrebbe essere esplicitamente vietato. In ogni caso, se si riscontrano comportamenti scorretti, è bene segnalare la situazione all’Autorità garante della privacy. E’ facile però prevedere che nei prossimi mesi saremo assediati dalle proposte di cambiamento di gestore. Il 30 giugno scadrà infatti la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti (molti ne hanno beneficiato avendo una tariffa bloccata a un prezzo sensibilmente inferiore ai livelli attuali). Il pericolo reale è quello di una raffica di aumenti che rasentano la speculazione. "I gestori del mercato libero dell’energia hanno colto la palla al balzo – dice l’associazione di consumatori Aduc – aiutati anche dal governo che, invece di far loro capire con politiche di defiscalizzazione che potrebbero essere protagonisti della rinascita, li ha abbandonati a se stessi e alle logiche di una società che sopravvive solo grazie all’evasione fiscale". L’unica difesa è cambiare gestore confrontando le condizioni contrattuali su un sito attendibile, quello dell’Autorità per l’energia (Arera) https:www.arera.itModuliDinamiciPortaleelencooperatorielencoOperatoriHome