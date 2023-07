L’incontro con Figliuolo Lattuca: "Buon inizio, ora il governo acceleri"

di Andrea Alessandrini

GIi era seduto di fronte nella tavolata istituzionale, a Francesco Figliuolo, commissario designato per la ricostruzione dell’Emilia Romagna dopo l’alluvione del 17 maggio, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che è rimasto soddisfatto del primo approccio. Lattuca era affiancato al presidente della Provincia di Ravenna e sindaco di Ravenna Michele De Pascale, con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, a fianco del generale.

L’incontro si è svolto nella sede della Regione Emilia Romagna e vi hanno partecipato i presidenti delle province colpite e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

"Egli stesso – ha rimarcato il presidente Lattuca al termine – ha definito quanto accaduto nella nostra regione ’un fenomeno senza precedenti, fuori scala e fuori statistica’. Ha sottolineato inoltre di voler lavorare insieme a noi col massimo impegno, e che non ha virtù taumaturgiche.

Da parte nostra gli abbiamo confermato la massima disponibilità a collaborare, immaginando che il suo ruolo sia incentrato sulle funzioni di supervisione finanziaria e sulle linee di indirizzo per supportare e agevolare la ricostruzione".

"L’auspicio – prosegue Lattuca – è che questa nomina segni un’accelerazione da parte del Governo e un cambio di approccio, con un ritorno definitivo ad uno spirito di leale collaborazione. Ora rimaniamo in attesa del decreto di nomina e degli altri atti del Governo che dovranno individuare il quadro finanziario e la definizione dei rispettivi ruoli. Sono stati già impegnati a livello regionale 500 milioni di euro per opere di somma urgenza e queste risorse non hanno al momento alcuna copertura governativa, per cui è fondamentale che vengano destinate le risorse da parte del Governo".

"Il generale era accompagnato da collaboratori dell’esercito e siamo stati informati – prosegue Lattuca – che verrà in visita ad una ad una nelle province colpite. La prima impressione è stata positiva, attendiamo l’arrivo del decreto e lo stanziamento dei fondi".

"In questo momento – ha messo in luce il commissario designato Figliuolo dopo aver svolto un primo sopralluogo nelle zone alluvionate – sono designato ma non ho ancora ricevuto la formalizzazione dell’incarico. Con il presidente Bonaccini abbiamo sorvolato le aree colpite. Sto costituendo la struttura che darà gli indirizzi, farà la programmazione finanziaria condivisa con i sub-commissari. Il mio compito sarà quello di fare un piano che possa essere messo a terra in maniera realistica e che dia la giusta fiducia".