L’incontro con Modiano: "Sono solo un testimone che ha fatto la sua parte"

"È mai riuscito a perdonare i suoi aguzzini?". "Non porto odio a nessuno, neppure rancore, sono stato educato in questo modo, ma purtroppo non mi hanno chiesto il perdono e io non l’ho dato". È durata oltre due ore la conversazione tra Sami Modiano, superstite di 94 anni dell’Olocausto, e gli studenti dei licei classico ‘Vincenzo Monti’, scientifico ‘Augusto Righi’ e linguistico ‘Ilaria Alpi’, tenutasi ieri mattina al teatro municipale di Ostia. Le tre delegazioni cesenati, 45 studenti in totale, hanno accompagnato il sindaco Enzo Lattuca, gli assessori Carmelina Labruzzo e Camillo Acerbi, insieme alla presidente dell’Istituto Storico Ines Briganti, in questa trasferta arrivata a coronamento di un percorso avviato nel 2021 dal Consiglio comunale di Cesena. Così, tra tante emozioni, è stata conferita la cittadinanza onoraria di Cesena a Modiano, deportato nel 1944 nel campo di Auschwitz-Birkenau dall’isola di Rodi insieme alla famiglia.

"Siamo qui – ha commentato Lattuca - non solo per avere il privilegio di ascoltare il racconto di Sami Modiano del peggiore esempio di violenza di massa perpetrata in maniera sistemica nei confronti di una popolazione, voluta e attuata per eliminare gli ebrei. Siamo qui anche per conferire finalmente nelle sue mani la cittadinanza onoraria del nostro Comune. Diverse volte è stato a Cesena, ha parlato ai giovani, alle future generazioni, a cui trasmette direttamente la memoria di cui è testimone. Chi ha assistito alla sua ultima presentazione ricorda un silenzio lungo interrotto solo dai fazzoletti, dalle lacrime e dalle emozioni che il racconto di Sami Modiano suscitavano. Tante volte è venuto a Cesena, questa volta siamo venuti noi da lui. E il minimo che potevamo fare per ringraziarlo per la sua attività, la sua testimonianza per il mantenimento della memoria della Shoah e per l’alto impegno che in questi anni ha profuso in maniera immancabile, anche per un futuro di pace e rispetto reciproco. Per noi è un onore avere come concittadino Modiano". "Sono solo un testimone che ha fatto la sua parte – ha replicato Modiano, parlando agli studenti - Io ero uno di loro, di quelli che non ci sono più; ricordatevi questo: anche voi un domani avrete una famiglia, ricordatevi che la famiglia è importantissima, ve lo dico io che questa famiglia non l’ho avuta".

Luca Ravaglia