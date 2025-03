L’incubo andava avanti da mesi. Maltrattamenti e lesioni alla convivente: 45enne arrestato

Arrestato un 45enne di Cesena per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della convivente. Domenica scorsa i carabinieri della stazione di Cesena hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Forlì su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di "maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate", in danno della convivente. I reiterati episodi di violenza, iniziati nell’autunno scorso, si sono protratti fino al febbraio 2025 quando la donna, che più volte ha dovuto ricorrere a cure sanitarie, si è definitivamente e finalmente rivolta ai Carabinieri. Nel corso degli immediati accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Forlì e svolti dai militari della stazione di Cesena, è stata ricostruita la successione dei fatti avvenuti per diversi mesi. Sono emerse gravi e reiterate condotte maltrattanti in danno della donna, ormai in balia della violenza del proprio compagno, italiano, 45enne, residente in città. Nel corso di uno degli episodi più gravi, la donna ha riportato lesioni, per le quali è stata sottoposta a cure sanitarie presso l’ospedale Bufalini di Cesena, venendo dimessa con una quindicina di giorni di prognosi.

A seguito dell’attività degli inquirenti è scaturito il provvedimento detentivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì ed eseguito dai carabinieri di Cesena, i quali hanno prontamente rintracciato l’uomo, che al momento della ricerca, si trovava in un’altra provincia dove si era nel frattempo trasferito, e che, al termine delle formalità connesse con l’esecuzione del provvedimento, è stato condotto nel carcere di Rimini, non essendoci posto a Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il fenomeno dei maltrattamenti verso le donne, in particolar modo all’interno del nucleo familiare o di rapporti di coppia, appare in crescita anche nella nostra realtà. Almeno a giudicare dai casi denunciati e perseguiti. Nei primi nove mesi del 2024 il Centro Donna e il Centro Antiviolenza del Comune di Cesena hanno preso in carico 92 donne, mentre in tutto il 2023 erano state 106. Varia l’età delle donne che sono entrate in contatto con i due centri: si va dai 18 ai 70 anni, con particolare attenzione alla fascia compresa tra i 30 e i 59 anni. Sono 27 le straniere e 65 le italiane.

Ermanno Pasolini