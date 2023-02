L’incubo dello sfratto Il residence resta al buio

L’Enel ha staccato la luce al Residence Alessandra. La struttura ricettiva nel centro di Ponente di Cesenatico è al buio, con sedici famiglie che ogni giorno versano in condizioni sempre peggiori, visto che tutti gli affittuari da ieri non possono riscaldare gli appartamenti, non possono cucinare il cibo, guardare la televisione, avere l’acqua calda per lavarsi e neppure rispondere al citofono. L’incubo delle persone alloggiate si è materializzato ieri mattina, quando attorno alle 10 si sono presentati due tecnici che sono intervenuti nelle centraline per interrompere l’erogazione dell’energia elettrica, davanti agli sguardi attoniti e sconsolati delle persone alloggiate. Ricordiamo che nei giorni scorsi erano state interrotte anche le forniture del gas e quelle della ricezione delle tv.

La tensione è palpabile, tutti sonno arrabbiati in questa palazzina di via Caboto, ma secondo alcune indiscrezioni, si tratta di un epilogo annunciato mesi fa. Il proprietario della struttura, così come la referente il cui numero è esposto al portone del residence, da diversi giorni non rispondono al telefono. Tuttavia ci sono voci più che attendibili, secondo le quali il proprietario aveva già annunciato alla fine dello scorso anno la volontà di chiudere l’apertura annuale del residence, anche in virtù del fatto che gli affitti incassati non coprono i rincari delle bollette ed inoltre ci sono alcune famiglie che non pagano l’affitto. Queste ultime versioni giustificherebbero la decisione del proprietario di affiggere un cartello dieci giorni fa, lo scorso 15 febbraio, in cui annunciava la chiusura della struttura ricettiva per lunedì scorso, 20 febbraio. Sempre secondo tali indiscrezioni, confermate da più fonti, il proprietario è un imprenditore che vive all’estero con la famiglia, il quale, resosi conto della pesante perdita dell’attività, avrebbe deciso di chiuderla, cosa che può fare, dal momento in cui il residence è un’azienda turistica e non un condominio. A tal riguardo c’è comunque più di un interrogativo, perchè per legge si può essere domiciliati ma non residenti in una struttura ricettiva, ma in questo caso vi sono persone che affermano di avere la residenza. Sulla questione interviene l’assessore Emanuela Pedulli, la quale da una settimana sta affrontando il problema: "L’unica famiglia seguita dai servizi sociali è stata collocata provvisoriamente nel vicino campeggio della famiglia di Ivan Bazzarri, per gestire l’emergenza. Gli altri nuclei familiari speriamo riescano ad organizzarsi al più presto in altri alloggi in maniera autonoma, anche perchè il Comune attualmente non ha appartamenti disponibili ed i pochi lo sono esclusivamente tramite una graduatoria che non può essere scavalcata".

Giacomo Mascellani