Linda Albonetti, medaglia di Copernico, premiata a Bologna

C’è una giovane i Cesenatico fra gli studenti dell’Università di Bologna che hanno contribuito a creare impatto sulla società e a tenere alto il prestigio dell’ateneo nel mondo. È Linda Albonetti, che ha ottenuto la medaglia Copernico e verrà premiata a Bologna il 13 dicembre. Laureata in biologia marina, dal 2022 è stata impegnata in progetti scientifici di conservazione delle risorse naturali in Europa e nella regione Casamance in Senegal per la protezione di mangrovie, squali e tartarughe marine.