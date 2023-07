L’indie folk da Torino alla Romagna "A Mercato il nostro show più intimo"

di Filippo Aletti

Dopo un lungo tour di festeggiamento per i dieci anni di attività dal vivo del gruppo, gli Eugenio in via di Gioia domani porteranno in scena a Mercato Saraceno un concerto intimo e sperimentale. La band indie folk, nota per il proprio impegno sociale, si esibirà nel prato dei Ciliegi di casa Braschi, di viale Roma. Si potrà entrare nella zona dell’evento dalle 19.30. In apertura al gruppo il giovane polistrumentista Pietro Morello. I biglietti dell’evento sono in vendita sul sito di Liveticket. Lo show è promosso dall’associazione Sillaba.

Eugenio Cesaro, voce del gruppo, siete pronti a tornare in Romagna?

"Siamo felicissimi di poter portare un po’ della nostra allegria in un luogo così tragicamente colpito dall’alluvione. In Romagna ci sentiamo a casa, c’è uno spirito accogliente e divertente. In più sarà uno spettacolo molto particolare".

Cosa farete sul palco?

"Sarà uno show irripetibile. Abbiamo riarrangiato alcuni dei nostri pezzi più amati e soprattuto daremo spazio ad alcuni brani meno noti della nostra discografia. Difficilmente in futuro proporremo nuovamente queste canzoni, dunque è un’occasione unica. Dopo tanti mesi in tour avevamo bisogno di qualcosa di diverso".

Com’è stato il tour di celebrazione dei dieci anni della vostra attività dal vivo?

"È andato molto bene. Ciò che ci ha colpito di più è stato vedere la crescita dei nostri fan, che da universitari fuorisede, per esempio, sono passati ad avere famiglie e bambini. È stato come tornare alle origini, ma con più consapevolezza. Abbiamo ricreato l’atmosfera degli esordi con arrangiamenti e strumentazioni più complesse".

Negli ultimi mesi avete suonato in Cina, che esperienza è stata?

"Abbiamo fatto due concerti, su invito dell’ambasciata italiana. Uno di questi è stato proposto all’interno di un festival gigantesco, che ospita anche artisti internazionali. Inoltre, abbiamo avuto la possibilità di entrare all’interno di uno studio di registrazione. È stato bello confrontare la produzione musicale italiana a quella cinese".

Avete anche pubblicato un brano in cinese.

"È nato tutto per gioco, poi ci siamo accorti che il pubblico locale la cantava a squarciagola già durante la prima esibizione. Per ora l’abbiamo pubblicata sulle piattaforme di streaming cinesi, vedremo come andrà".

Cosa farete nei prossimi mesi?

"Per adesso ci stiamo concentrando sulla scrittura del nostro prossimo disco. La nostra ambizione è quella di vedere, un giorno, una scena musicale meno divisa, meno competitiva e più collaborativa. Dando magari qualche messaggio sociale in più".