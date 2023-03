L’industria con il fiatone Valori positivi e insidie

L’economia provinciale non brilla ma nonostante tutto marcia. Il rapporto della Camera di commercio per le imprese manifatturiere nel quarto trimestre 2022, della provincia di Forlì-Cesena segnala valori positivi della produzione pur in rallentamento nel corso dell’anno. Esprime cautela Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna: "Le performance positive dell’industria locale nel suo insieme, considerando anche il ridimensionamento produttivo, sono però ancora esposte a fattori esogeni e a improvvisi e continui cambiamenti derivanti dalla situazione internazionale".

Per le imprese manifatturiere della provincia continua la fase espansiva, sebbene si possano intravedere alcuni segnali di rallentamento nella dinamica della produzione e degli ordinativi. La performance produttiva media risulta positiva per tutti i comparti del Manifatturiero locale, ad eccezione del Legno. Performance produttive superiori al dato medio provinciale per Macchinari e Calzature.

Rispetto a quello precedente, il quarto trimestre del 2022 ha segnato un incremento dell’output produttivo (+4,8%) e del fatturato a valori correnti (+16,3%), in controtendenza con i risultati del precedente trimestre. Anche la domanda interna è apparsa in espansione (+11,7%), così come gli ordinativi esteri (+2,9%). In ridimensionamento, invece, l’occupazione (-2,4%).

Gli andamenti riscontrati dal complesso delle imprese rispondenti rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno evidenziano performance produttive in crescita (+3,0% la variazione tendenziale della produzione), confermando il trend di espansione avviatosi nel secondo trimestre del 2021, sebbene sia possibile identificare un significativo rallentamento rispetto alla dinamica rilevata nel trimestre precedente. In particolare, a fronte della crescita della produzione nel comparto delle Calzature (+15,6%) e Macchinari (+12,3%), si riscontra una flessione per Confezioni (-11,4%), Legno (-3,4%), Alimentare (-2,2%), Chimica (-2,2%) e Altre industrie (-2,6%).

Su base annuale, la produzione nel corso del 2022 conferma il trend positivo (+12,4%), in moderato ridimensionamento dal primo trimestre dell’anno in esame. Dal punto di vista territoriale, la dinamica della produzione manifatturiera è sostanzialmente analoga nei due comprensori (Forlì +12,8%; Cesena +12,2%).

Per il primo trimestre del 2023 rispetto a quello in esame, il sentiment degli imprenditori intervistati si attesta su un ridimensionamento della produzione, stabilità per fatturato e ordinativi (interni ed esteri), espansione per occupazione.