Linea verde, Cesena nella Top five. Adesso in ballo ci sono i rinnovi

Quattordici giocatori over, una sola bandiera, capitan Ciofi, e undici elementi under per una media età di 25 anni esatti, di poco inferiore a quella generale della serie B (25,2) e quinta nella speciale classifica che riguarda l’utilizzo della linea verde. In questo senso meglio hanno fatto solo Pescara, Juve Stabia (24,5), Frosinone (23,9) e Empoli (23), mentre di ben oltre due anni sotto a Palermo (27,9), Sudtirol (27,3), Modena (27,2) Sampdoria e Avellino (27,1) le squadre più esperte del torneo. Chiuso il mercato e definita la rosa – 26 elementi in tutto – questi sono alcuni numeri che la caratterizzano. Rileggendoli si vede quindi che rispetto alla possibilità quindi di poter disporre di 18 giocatori nati entro il 31 dicembre 2001, il Cesena ha lasciato liberi quattro slot ’over’. Escluso dall’elenco, dicevamo, Andrea Ciofi (classe ’99) avendo una militanza di almeno quattro anni consecutivi con la stessa casacca che gli conferiscono lo status di ’giocatore bandiera’, mentre gli altri fedelissimi del Cavalluccio sono i prodotti del vivaio Cristian Shpendi, Tommaso Berti e Matteo Francesconi, tutti però ampiamente ancora in lista under.

Un’occhiata anche alle scadenze dei giocatori di proprietà, esclusi quindi i quattro prestiti Ciervo, Magni, Diao e Amoran: le più lontane (giugno 2028) sono quelle di Bisoli, Guidi, Piacentini, Olivieri, Ciofi, Shpendi e Francesconi. Un anno prima scadono invece i contratti di Adamo, Mangraviti, Zaro, Arrigoni, Siano, Berti e l’ultimo arrivato Castagnetti. Termine dell’accordo con il Cavalluccio fissato al momento a fine di questa stagione invece per Celia, Bastoni, Klinsmann, Frabotta e Blesa. Probabile che su questi ultimi si concentrerà l’attenzione della dirigenza bianconera nei prossimi giorni, a partire da quella di Jonathan Klinsmann già pezzo pregiato della vetrina bianconera nella sessione appena conclusa e che potrebbe ridiventare oggetto del desiderio di qualche club, anche di A, già a gennaio.

Una scadenza quindi da allungare assolutamente per scongiurare la partenza a parametro zero a fine stagione. Sulla carta una trattativa messa in discesa dai buoni rapporti del giocatore con la proprietà statunitense. Con Gianluca Frabotta e Jalen Blesa c’è invece già un’opzione, a favore del Cesena, per il rinnovo per un altro anno. Discorsi ancora tutti da intavolare invece con Bastoni e Celia, mentre tra le scadenze del 2027 spicca quella di Tommaso Berti. Probabile che anche con il talento di Calisese, fresco di convocazione con la nazionale under 21, nelle prossime settimane ci si sieda per discutere di un prolungamento. Essendo un classe 2004 che sta destando l’interesse di parecchi addetti ai lavori, è troppo rischioso infatti avvicinarsi alla scadenza.

Andrea Baraghini