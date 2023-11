Linea verde del M5S con 80 alberi

Il Movimento 5 Stelle di Savignano sul Rubicone si mobilita per il verde con due giornate di piantumazione alberi. L’iniziativa si terrà oggi e domani dalle 8 alle 12 nelle aree verdi di via Einstein, vicino al Conad e via Morgagni nei pressi della scuola primaria Fioravanti, e coinvolgerà cittadini, associazioni e istituzioni per promuovere la tutela del verde urbano. Durante le giornate, i partecipanti saranno coinvolti nella piantumazione di 80 alberi di diverse specie offerte dalla Regione, in attuazione del progetto "Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia Romagna". L’iniziativa sarà accompagnata da attività di sensibilizzazione sul valore del verde urbano e sui suoi benefici per l’ambiente e la salute. L’obiettivo dell’iniziativa è di promuovere la consapevolezza dell’importanza del verde urbano e di coinvolgere la comunità nella sua tutela.