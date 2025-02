L’infaticabile Neil Young raccontato da Massimo Buda e Mauro Sampedro

Dopo Eric Clapton, David Bowie, Bob Dylan e Bruce Springsteen (due inglesi e due americani) domani sera, lunedì 24 febbraio alla trattoria La Torre di San Mauro in Valle di Cesena ‘Musica in Circolo’ farà tappa in Canada. Il protagonista sarà infatti Neil Young, cantautore e chitarrista nato a Toronto nel 1945, che ha all’attivo ben 43 album registrati in studio oltre a quelli dal vivo, antologie e colonne sonore. E nonostante l’età pare non abbia alcuna intenzione di fermarsi: ha già annunciato un tour mondiale che dovrebbe iniziare la prossima estate e concludersi nel 2026.

Attivo da un sessantennio e più, dopo aver frequentato il circuito folk club in Canada, negli anni Sessanta in California fonda con Stephen Stills, anch’esso chitarrista e cantautore, un gruppo dei più cruciali del folk-rock statunitense degli anni ‘60: i Buffalo Springfield. Nel 1969 a Los Angeles nasce il gruppo Crosby Stills Nash & Young che entra nella leggenda suonando a Woodstock.

A raccontare Neil Young, mostrando e commentando i suoi album magistrali, sarà il giornalista Massimo Buda, mentre Mauro Sampedro (chitarra e voce) interpreterà diverse canzoni del musicista canadese. Buffet con pizza, spianata e millefoglie a 15 euro.