L’infermiere offeso a Cesena, scritta omofoba sull’armadietto: scatta la denuncia contro ignoti

Cesena, 25 settembre 2025 – Quelle scritte, quell’atto di odio gratuito su quell’armadietto dell’ospedale Bufalini, ora si sono trasformate in una denuncia concreta, redatta dalla polizia e depositata sul tavolo della procura della repubblica a Forlì. ‘Diffamazione’, questa l’accusa rivolta (per ora contro ignoti) per quell’atto vile, infame, meschino. Diventa quasi difficile pronunciare quelle parole, che invece ora sono lì, scritte di pugno sulla denuncia penale: “Frocio del cazzo”.

Questa la scritta omofoba comparsa intorno all’11 settembre nell’armadietto all’ospedale Bufalini di Mattia Montanari, infermiere 32enne forlivese (già in servizio anche al Morgagni-Pierantoni) e ora residente a Cesena, che da anni svolge il suo lavoro con competenza e grande umanità. “Ero appena rientrato dalle ferie, iniziate il 22 agosto, e ho notato questa scritta nel mio armadietto nell’ospedale dove lavoro al blocco operatorio. Mi sono sentito male, deriso, umiliato. Io sono una persona pacifica, non ero pronto a gestire questo odio. Ma non mi sono impaurito e mi sono deciso ad andare fino in fondo. Voglio trovare i colpevoli. Non si può prendere in giro qualcuno perché è omossessuale”.

L’ospedale di Cesena ha preso una posizione netta sulla vicenda, dimostrando da subito supporto e sostegno a Mattia Montanari, e si è dimostrato disponibile ad aiutarlo in tutto. “L’ospedale ha contattato gli ispettori – spiega Mattia Montanari – e mi ha detto che c’era la possibilità di fare dei rilievi sull’armadietto per poi partire con una denuncia. Ma in quella zona non ci sono telecamere di videosorveglianza, bensì 130 armadietti abbandonati a se stessi. Non ho idea di chi abbia commesso quel gesto vile, è stato un fulmine a ciel sereno, perché quando ho iniziato a lavorare all’ospedale di Cesena, alla sala operatoria, alcuni mesi fa, sono stato accolto bene dai colleghi. Per questo quelle scritte mi fanno ancora più male”. Quelle parole ora sono state cancellate e l’armadietto è stato ripulito. Ma si indaga per capire chi siano i colpevoli o il colpevole.

“Appena mi sono ritrovato di fronte a quell’armadietto ricoperto di scritte – dice Mattia – mi sono sentito come nudo di fronte a quella latta di metallo. Per un po’ mi sono sentito perseguitato, come se chi mi vedeva potesse associare la mia faccia a quella scritta. Per carità, ho ricevuto anche tante testimonianze di affetto in questi giorni. Mi sono sposato un anno fa con mio marito. Ci vogliamo molto bene e ci conosciamo da tre anni e mezzo e da pochi mesi ci siamo trasferiti a Cesena. Siamo circondati da belle persone che ogni giorno ci dimostrano il loro affetto. Ho ancora la speranza che qualcuno si faccia avanti e dica chi è stato. Fino ad ora tutti mi hanno detto di non sapere neppure quando sono comparse quelle scritte”.