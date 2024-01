L’inflazione rallenta la sua corsa. Ma il conto della spesa resta caro

La buona notizia è che l’inflazione rallenta, ma i prezzi di alcuni beni, soprattutto quelli del comparto alimentare, continuano a evidenziare un’accelerazione. Secondo i dati della Camera di Commercio nel 2023 rallenta la crescita dell’inflazione in provincia di Forlì-Cesena, e la variazione medio annua risulta inferiore alla media nazionale e in linea con quella locale. Quello che si è registrato nel 2023, dopo un anno di aumenti pazzi nel settore ‘abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili’ è stata una forte riduzione, nel corso dell’anno, dei prezzi delle ultime tre voci, ossia ‘elettricità, gas e altri combustibili’; si passa, infatti, da una variazione medio annua 2022-2021 del +87,2% ad una variazione media 2023-2022 che risulta essere addirittura negativa e pari a -5,6%. Nell’anno appena trascorso la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo Istat per l’intera collettività (Nic) per la provincia, rispetto al 2022, è stata pari a +5,3%, in calo rispetto alla variazione medio annua del 2022 (+9,2% sul 2021), in linea con quella regionale (+5,2%) e minore del dato nazionale (+5,7%). Gennaio dello scorso anno è stato il mese con l’inflazione maggiore (+10,7%) mentre a novembre si riscontra la variazione più bassa (+0,1%); il trend mensile con l’eccezione di aprile, risulta in diminuzione fino al penultimo mese dell’anno, mentre a dicembre si assiste ad una lieve risalita (+0,5%), anche se il livello inflattivo rimane relativamente contenuto. Nel confronto con le altre province emiliano-romagnole, nella classifica decrescente, Forlì-Cesena si colloca al quinto posto per ciò che riguarda la variazione media tendenziale gennaio-dicembre 2023 (dopo Ravenna, Modena, Bologna e Ferrara), assieme a Rimini e Piacenza; quarta posizione, invece, riguardo alla variazione annua nel mese di dicembre (dopo Bologna, Rimini e Ferrara). Ma andiamo a guardare le singole spese. Il maggior incremento medio tendenziale dei prezzi in provincia (gennaio-dicembre 2023) riguarda il capitolo ‘prodotti alimentari e bevande analcoliche’ (+10,3%); a seguire, ‘ricettività e ristorazione’ (+6,9%), ‘mobili e articoli per la casa’ (+5,8%), ‘abbigliamento e calzature’ (+5,0%), ‘bevande alcoliche e tabacchi’ (+4,2%), ‘ricreazione, spettacoli e cultura’ (+4,0%), ‘trasporti’ (+3,3%), ‘istruzione’ (+2,6%) e ‘servizi sanitari e spese per la salute’ (+1,0%). Risultano in lieve flessione, invece, le ‘comunicazioni’ (-0,3%).

Annamaria Senni