L’ingegner Silvagni si gode la pensione tra i suoi fossili

A Savignano, l’ingegnere Orfeo Silvagni, 83 anni, laureato a Bologna nel 1965 a 24 anni, uno dei volti più noti della città e di tutto il Rubicone, Cesenate e Riminese per avere progettato grandi opere a cominciare dalla zona che comprende Romagna Center, multisale, Parco Romagna, ha terminato i suoi grandi progetti per una meritata pensione e ha lasciato il suo studio in via Donizetti ai tre figli Roberta, Lorenzo e Michele. Loro per ringrazire il babbo, che nel 2009 è stato anche candidato sindaco a Savignano, hanno deciso di allestire una parte dello studio a mostra museo.

Cosa c’è esposto?

"Oltre mille libri di letteratura varia, alcune centinaia di cataloghi di mostre visitate in 60 anni nei musei di Roma, Mantova, Milano, Ferrara e soprattutto Parigi che ho frequentato nel periodo in cui mia figlia lavorava in Francia. Poi sono stato sempre un grande appassionato nella raccolta di conchiglie e fossili sulle spiagge e nelle rocce di tutto il mondo".

Ci sono anche alcune rarità? "Ci sono fossili che risalgono ai 30-40 milioni di anni fa. Le conchiglie più rare provengono dai mari dell’Australia e del Sudafrica. In particolare una conchiglia rarissima che hanno trovato nella pancia dei pescecani perchè vivono in un profondità tale inccessibile all’uomo. E io l’ho trovato in un mercato di fossili e conchiglie dei quali i più famosi sono a Bologna e Torino".

Come ha reagito alla decisione di sua figlia Roberta?

"E’ stata una grande soddisfazione oltre a quella di vederli tutti e tre continuare il mio lavoro". Non va più in studio?

"Frequento lo studio giornalmente perchè qui ci sono tutti i miei ricordi e, solo su richiesta, do anche qualche consiglio ai miei figli".

Come si sente a lasciare dopo 55 anni di progetti?

"Sono molto soddisfatto di quello che ho realizzato".

Quale è l’opera più prestigiosa che ha progettato oltre al Romagna Shopping Valley?

"I Diamanti sul lungomare di Cesenatico al posto di una fatiscente colonia abbattuta. Ho creato 96 appartamenti in sei palazzine distinte. Poi la nuova Cocif a Ponte Ospedaletto, le aziende Saida e Ondaplast e sei McDonalds a Cesena, Rimini, due a Forlì, Faenza e Savignano Mare".

E quella che non avrebbe mai voluto fare?

"Non ce ne sono perchè ho sempre fatto quello in cui ho creduto perchè nella mia carriera ho avuto la fortuna di avere dei clienti che mi davano l’obiettivo ma non interferivano mai nelle soluzioni architettoniche che io proponevo. E questo non solo i clienti privati, ma anche e soprattutto gli enti pubblici per i quali ho progettato diverse opere come la Casa di riposo di Savignano, l’asilo nido, la scuola materna di via Togliatti, la scuola media a Sogliano al Rubicone, l’elementare a Borghi, la media di San Mauro Pascoli, lo stadio e la scuola media di Gambettola".

Ricorda il suo primo progetto?

"L’asilo nido in via Barbaro a Savignano. Per i privati una palazzina di 20 appartamenti a Cesenatico, tutti venduti in un fine settimana".

