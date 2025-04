L’ingegnere Marini racconta come è nata la diga di Ridracoli

ll Lions Club Rubicone ha celebrato la diga di Ridracoli con l’ingegnere Pier Paolo Marini. Una serata per scoprire il valore dell’acqua e l’ingegno dell’uomo.

Una serata di grande interesse culturale e civile presso l’Hotel Vista Mare di Cesenatico, invitando come relatore l’ingegner Pier Paolo Marini, figura chiave nella realizzazione della diga di Ridracoli e dell’Acquedotto della Romagna. Un’opera che non solo ha risolto i problemi legati alla siccità, ma ha anche valorizzato l’ambiente naturale dell’Appennino romagnolo, trasformando l’area in un punto di riferimento per l’approvvigionamento idrico, il turismo e l’educazione ambientale.

A introdurre la serata è stato il presidente del Lions Club Rubicone, Elvis Bianchi, che ha colpito tutti i presenti con parole semplici ma profonde: "Marini è l’uomo che ha costruito sull’acqua… e poi ci ha navigato sopra".

Una frase che riassume perfettamente la doppia anima del protagonista: l’ingegnere che ha progettato un’opera fondamentale per la vita di milioni di cittadini, e l’uomo di mare che ha sempre vissuto l’acqua anche come passione personale. Pier Paolo Marini classe 1943, romagnolo, laureato in ingegneria civile all’Università di Bologna, ha dedicato tutta la sua carriera alla gestione delle risorse idriche, ricoprendo ruoli di grande responsabilità, tra cui direttore generale e amministratore delegato di Romagna Acque, la società che ancora oggi gestisce la diga e l’acquedotto.

La diga di Ridracoli è nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, tra le montagne dell’Appennino tosco-romagnolo. Costruita tra il 1974 e il 1982, e inaugurata nel 1984, la diga ha un’altezza di 103,5 metri e può contenere fino a 33 milioni di metri cubi d’acqua. Serve oltre un milione di abitanti nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e parte di Bologna.

L’incontro con Pier Paolo Marini è stato un momento di grande valore per il Lions Club Rubicone, che sotto la guida di Elvis Bianchi si sta distinguendo per la qualità delle iniziative promosse: beneficenza, cultura, memoria e impegno civile. Ha detto Pier Paolo Marini: "Quella di Ridracoli è una delle dighe più grandi d’Italia e soprattutto è la prima costruita dopo il disastro del Vajont, con tutti i problemi di sicurezza accentuati al massimo da quel disastro. Un diga la nostra ad arco-gravità lunga 430 metri. Un’opera imponente la più grande della regione. La sua sicurezza è in eterno e le previsioni di interramento è previsto in 750 anni. Una previsione che in questi 40 anni è stata giudicata molto restrittiva, in quanto l’interramento, cioè il materiale che l’acqua porta dentro l’invaso è minore del previsto".

Ermanno Pasolini