L’ingresso di monsignor Caiazzo. Il sindaco accoglie il nuovo vescovo poi la messa solenne in cattedrale

Dopo l’annuncio della nomina da parte di papa Francesco a vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina di monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, avvenuto il 7 gennaio in Cattedrale da parte del vescovo uscente Douglas Regattieri, domenica avverrà l’ingresso ufficiale in diocesi.

Il presule, nato nel 1956 a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, dal 2016 ha retto la diocesi di Matera-Irsina, unita in persona episcopi, dal 2023, a quella di Tricarico. Mons. Caiazzo subentra nella successione apostolica a Douglas Regattieri che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età, 75 anni, come prescrive il codice di diritto canonico.

Domenica alle 16 in piazza del Popolo ci sarà il benvenuto da parte della città. Il sindaco Enzo Lattuca porterà il saluto a nome di tutti i primi cittadini del territorio diocesano. Dopo la breve cerimonia a piedi in corteo ci si sposterà fino alla Cattedrale, dove alle 17 monsignor Caiazzo presiederà la messa pontificale di inizio del suo ministero.

La celebrazione eucaristica sarà accompagnata dal Coro diocesano Alma canta composto da oltre cento elementi e diretto da Nicoletta Bettini e Andrea Ugolini. All’altare ci saranno 16 vescovi, un abate e oltre cento fra sacerdoti e diaconi. In Cattedrale saranno presenti autorità civili e militari, fra cui i prefetti di Forlì-Cesena e Matera e diversi sindaci. Dalla Basilicata e dalla Calabria si attendono circa 250 fedeli. Due maxischermi saranno posizionati all’interno della Cattedrale e uno in piazza della Libertà.

Nella mattina di domenica, l’arcivescovo Caiazzo farà visita. ad alcune realtà del territorio, accompagnato dal vescovo Regattieri: la casa-famiglia ’Sabattini’ della Papa Giovanni XXIII con sede in episcopio, il monastero delle clarisse cappuccine, di fronte al cimitero urbano, dove incontrerà le tredici suore guidate dalla madre Chiara Luce Milandri, l’opera don Dino a Ponte Abbadesse e la residenza ‘don Baronio’, dove i vescovi Caiazzo e Regattieri pranzeranno con i sacerdoti anziani che vivono nella casa di riposo.

Un’anteprima dell’ingresso ufficiale ci sarà domani alle 18 con il vescovo Caiazzo ha invitato ii giovani della diocesi all’abbazia di Santa Maria del Monte. Ne sono attesi cinquecento. All’appuntamento in basilica seguirà un aperitivo nel complesso monastico. Il momento di ascolto, condivisione e preghiera dei giovani insieme al nuovo pastore diocesano inizierà in cammino verso la Basilica del Monte, con diversi punti di partenza da Cesena dalle 17.

Il Comune comunica che il pomeriggio di domenica, dalle 14 alle ore 20, per consentire lo svolgimento delle cerimonie, sarà istituito il divieto di transito veicolare in piazza del Popolo, via Zeffirino Re, corso Mazzini, corso Giuseppe Garibaldi (da via Aldini fino a piazza della Libertà) e via Pescheria. Questi tratti saranno presidiati dalla polizia locale per assicurare il rispetto dei divieti. Inoltre, sarà vietata la sosta in via Vescovado. Per garantire l’ingresso ordinato del vescovo e del clero al duomo, ulteriori transenne saranno posizionate lungo corso Mazzini, da piazza Giovanni Paolo II fino al primo tratto di corso Garibaldi.