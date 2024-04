L’iniziativa ’Sostieni chi sostiene’. Gli incontri dedicati ai care giver

Sabato dalle 9,30 alle 11,30, nella Sala Auser di San Piero in Bagno, avrà luogo un incontro, nell’ambito della iniziativa "Sostieni chi sostiene" per la promozione del benessere e di sani stili di vita, rivolto a quanti si prendono cura di persone anziane o fragili. Durante il predetto incontro con la Dietista sarà focalizzata l’importanza della sana alimentazione, da condividere con la persona assistita senza rinunciare alla tradizione e alla convivialità dei pasti. Il secondo incontro è in calendario sabato 13 aprile, sull’importanza del benessere psicologico e personale per portare avanti al meglio le attività di assistenza. Il terzo incontro, sabato 20 aprile, si concentrerà sul tema dell’attività fisica, da condividere con la persona assistita. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Bagno di Romagna. Per informazioni: 338/1046285 o promosalute.ce@auslromagna.it

