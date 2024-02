La fase acuta dell’emergenza smog, almeno per il momento, sembra alle spalle. Ma tira ancora una brutta aria. Destra e sinistra continuano a dare fuoco alle polveri e non ci vanno tanto per il sottile. L’inquinamento della campagna elettorale dovrebbe spaventarci quasi quanto quello ambientale. Le centraline delle polemiche hanno già registrato numerosi sforamenti e altri ne seguiranno fino al giorno del voto. Il livello di guardia è stato superato soprattutto sul tema dell’alluvione. Ma si litiga su sicurezza, mobilità e tasse. Le elezioni distano ancora più di quattro mesi, ma l’atmosfera è già irrespirabile. E dire che avremmo davvero bisogno di una ventata d’aria fresca.