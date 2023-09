L’insegnamento e le sfide dell’intelligenza artificiale

L’educazione e l’intelligenza artificiale sono al centro delle giornate di studio per insegnanti di scuola primaria e secondaria, in programma oggi e martedì 12 settembre al Palazzo del Capitano e la Biblioteca Malatestiana. L’iniziativa è organizzata dal Criad (Centro di Ricerche e Studi dell’Informatica applicata alla Didattica, emanazione di SerInAr) in collaborazione con il Cde (Centro di Documentazione Educativa) del Comune di Cesena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, nel contesto del progetto Innova-Mente. A presenziare e dirigere i lavori della prima giornata saranno la prof.ssa Chiara Panciroli - professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna e il prof. Pier Cesare Rivoltella - professore ordinario presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, direttore del Centro di Ricerca Cremit (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia). La prima giornata sarà dedicata a fornire un quadro di riferimento in merito alle prospettive per la scuola che pone l’Intelligenza Artificiale e alla discussione di proposte relativamente al curricolo. La seconda giornata, a cura del gruppo Innova-Mente, sarà dedicata all’analisi, discussione e sperimentazione sul campo di alcune tecnologie specifiche relative alla cosiddetta Intelligenza Artificiale Generativa, con un approfondimento in particolare sulla tecnologia ChatGpt. La visione che fa da sfondo alle due giornate e, più in generale, all’azione del CRIAD e cuore del progetto Innova-Mente, è la comprensione e utilizzo delle tecnologie informatiche come mezzo concreto per potenziare i percorsi e gli ambienti di apprendimento, a supporto dello sviluppo della creatività e capacità di ragionamento dei discenti, e come strumento a disposizione degli insegnanti per svolgere al meglio le proprie attività – sempre mettendo al centro gli aspetti psico- socio pedagogici. Le giornate di studio sono gratuite e aperte a tutti gli insegnanti.