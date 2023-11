L’intelligenza artificiale al servizio delle imprese

L’intelligenza artificiale è stata al centro di un incontro pubblico di Cna Comunicazione e Terziario Avanzato di Forlì-Cesena alla Fiera. . Presenti oltre 50 imprese e professionisti con lo scopo di acquisire maggiore consapevolezza e conoscenza degli strumenti da adottare in modo strategico e il potenziale dell’AI Generativa per la propria attività. Con esperti del settore si è discusso sull’applicazione pratica delle intelligenze artificiali generative, con un focus su come queste tecnologie possono essere sfruttate da aziende di tutte le dimensioni per aumentare i profitti e migliorare i processi aziendali.