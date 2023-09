L’intesa con i sindaci "Ha capito la situazione, ora aspettiamo i fatti"

Il primo punto a suo favore il sindaco di Sarsina Enrico Cangini lo ha incassato grazie alla voce roboante dell’alpino che ha messo sull’attenti tutto il drappello delle penne nere all’arrivo del commissario Figliuolo. Il generale non ha potuto che replicare con un sorriso e con una serie di strette di mano che hanno sciolto il ghiaccio nei minuti iniziali. "Di lui mi ha colpito prima di tutto la grande umanità" è stato l’intervento a caldo di Cangini, al quale Figliuolo ha risposto con stile: "E’ probabilmente il complimento più bello che abbia ricevuto. Spero di tornare altre volte, dopo questo primo giro, portando risultati concreti". Sull’altro versante il pragmatismo era in effetti l’ingrediente più richiesto. "Il generale è stato molto concreto – è il bilancio di Cangini – e l’impressione che ci ha lasciato è certamente positiva. La struttura pare efficiente e le idee sono chiare sia in relazione alle tempistiche che alle strategie. Uno degli aspetti che ho più apprezzato è la consapevolezza dimostrata sul fatto che i piccoli centri da soli non ce la possono fare: noi abbiamo un personale tecnico formato da cinque unità che devono gestire 200 frane. La disponibilità della struttura commissariale a seguirci anche in questo iter sarà decisiva".

Soddisfatta pure la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi, che in ogni caso non perde di vista il calendario: "Il giudizio sul commissario Figliuolo è positivo. Credo che sia stato importante mostrare dal vivo il nostro territorio, anche se ormai la consapevolezza di ciò che è accaduto è diffusa. Resta però il fatto innegabile che siamo in ritardo e ora arriva l’autunno. Serve accelerare il più possibile. Stiamo lavorando per presentare alla Regione l’elenco di opere da realizzare entro il 2024".

A Roncofreddo a fare da guida c’erano la sindaca Sara Bartolini e il consigliere regionale Massimo Bulbi, che lì è di casa. "Abbiamo condiviso la necessità di fornire un sostegno forte alle nostre strutture – ha commentato la prima cittadina – perché nel nostro Comune una sola persona si deve occupare di tutte le pratiche ordinarie e straordinarie relative ai lavori pubblici, Pnrr compreso. E’ impossibile riuscirci da soli. Vedere di persona il territorio è diverso rispetto al sentirselo raccontare e credo che in quest’ottica la visita sia stata utile, così come il confronto sulle varie criticità di questo spicchio di Romagna".

Ad Ardiano, sulla strada per Roncofreddo, c’è stata la contestazione del comitato che chiede maggiore incisività negli interventi, tema sul quale si gioca il futuro della ricostruzione. E sul quale è intervenuta in una nota anche la Regione, rappresentata ieri dalla sua vice presidente Irene Priolo: "In tutta la provincia di Forlì-Cesena sono in corso, o si sono conclusi, 511 interventi inseriti nell’ordinanza sulle somme urgenze, per oltre 66 milioni di euro. Di questi, 9 sono in comune di Sarsina (per 2,2 milioni circa), 51 nel territorio di Mercato Saraceno (per oltre 2 milioni) e 7 in quello di Roncofreddo (per 3 milioni), Continuiamo a lavorare anche con la struttura commissariale per inviare entro la settimana l’elenco degli interventi urgenti che sono da completare entro l’inverno, e che saranno oggetto della prossima ordinanza del generale".

Luca Ravaglia