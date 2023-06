’L’invenzione della forma’ per ricordare Sergio Rossi

di Ermanno Pasolini

Il distretto della scarpa di San Mauro Pascoli nel futuro? A confrontarsi su questo tema sono stati 14 studenti provenienti da tutto il mondo del corso di laurea magistrale internazionale in ’fashion studies’ dell’Università di Bologna Campus di Rimini. L’occasione è stata la 5ª edizione di ’Design Competition’, evento annuale organizzato dal corso design cultures tenuto dalla docente Ines Tolic, che ha permesso agli studenti di partecipare al progetto ‘L’invenzione della forma’ realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Sammauroindustria.

Il progetto ha coinvolto gli studenti provenienti da Vietnam, Iran, Italia, Russia, India e Cina, che hanno conosciuto da vicino il distretto di San Mauro, celebre per la poesia di Giovanni Pascoli e la scarpa d’alta moda, consentendogli inoltre di visitare la fabbrica di Gianvito Rossi e di interfacciarsi con il Cercal, la scuola internazionale di calzature di San Mauro Pascoli.

Ha detto Daniele Gasperini presidente di Sammauroindustria: "L’obiettivo è stato creare una strategia per facilitare la trasmissione della storia di San Mauro e della cultura calzaturiera alle generazioni più giovani, mantenendo vivo il rapporto con il territorio, pur rivolgendosi ad un pubblico globale". Attraverso il coinvolgimento anche Gianfranco Miro Gori, direttore di Sammauroindustria, e della direttrice del Cercal Serena Musolesi, gli studenti hanno sviluppato progetti sul distretto. Cinque dei 14 studenti sono italiani (Rebecca Mariotti di Siena, Anna Guarguagli di Cecina, Matteo Morigi e Maria Piscaglia di Rimini, Lisa Simonetti di Bergamo), tre della Cina, tre della Russia in Italia al secondo anno di studi e quindi usciti prima della guerra contro l’Ucraina, e uno ciascuno Iran, Vietnam e India.

Ha detto Miro Gori: "Il progetto ‘L’invenzione della forma’ si inserisce nel quadro delle iniziative per ricordare Sergio Rossi, uno dei padri fondatori di Sammauroindustria. Al celebre stilista cresciuto a San Mauro, è dedicata la 23ª edizione di ‘Un Talento per la Scarpa’, concorso internazionale per giovani stilisti. Promosso da Sammauroindustria, il concorso offre ai giovani un luogo di emersione nel settore. Ai partecipanti viene chiesto di presentare uno o più progetti di calzatura ispirati al maestro Sergio Rossi. I progetti, possono consistere in disegni, ricerche stilistiche, collage di immagini, e devono consentire alla commissione esaminatrice di valutare il potenziale creativo del candidato e la capacità di interpretare l’eredità di Rossi. La possibilità di partecipare al concorso è stata posticipata al 15 settembre". Alla figura di Sergio Rossi sarà dedicato un convegno internazionale in programma in ottobre a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli".