L’invettiva del sindaco: "Il circolo di CasaPound? . La città non sentirebbe proprio la sua mancanza"

"Sto continuando a seguire gli sviluppi della grave aggressione avvenuta venerdì sera davanti alla sede di CasaPound dopo, come ho potuto leggere, una serie di insulti razzisti". Il sindaco Enzo Lattuca torna a parlare del fatto di cronaca che sta polarizzando l’attenzione non solo degli organi inquirenti ma anche dell’opinione pubblica e della politica. Tre ragazzi di circa 25 anni, due nati all’estero, sono stati aggrediti e malmenati in corte Dandini, davanti alla sede di CasaPound, che nega però ogni aggressione e sostiene che ad essere stati aggrediti sono stati i loro militanti.

Sindaco Lattuca lei si è già espresso a caldo con un giudizio molto netto, a indagini peraltro in corso. Lo ribadisce? "Certo, con le medesime parole. Questi rigurgiti di razzismo e di violenza non vanno sottovalutati e tollerati e quindi chiedo come sindaco alle autorità competenti di fare la propria parte a riguardo. Aggiungo, se è consentito, che non sono sorpreso che il grave episodio abbia visto come protagonisti i militanti di CasaPound. Razzismo e violenza fanno parte infatti della loro storia e della loro cultura fascista".

Lei ritiene che la Diavolessa, il circolo sede di CasaPound, debba essere chiuso? "La condotta degli avventori non credo debba ricadere sul circolo in sé e in ogni caso non è l’amministrazione comunale che può agire in tal senso, bensì la questura. In passato è già avvenuto che alcuni locali siano stati fatti chiudere per giorni e settimane in presenza di episodi disdicevoli. Su questa vicenda sono in corso le indagini e spero veramente che sia fatta chiarezza totale. Dal canto mio posso fornire una lettura politica dei fatti".

E precisamente? "Se sarà confermato quello che già appare abbastanza chiaro si rafforza ciò che dissi in quella che venne definita l’invettiva del 25 aprile 2024".

Quella in cui nel giorno della Liberazione attaccò anche il circolo di CasaPound di corte Dandini, aperto da poco. "Esattamente. Dissi che in corte Dandini proprio sotto la sede del partito socialista che ha contribuito alla Liberazione e allo sviluppo della democrazia del nostro Paese era stato aperto un circolo che di nascosto ripropone sul soffitto le croci celtiche e i simboli peggiori del fascismo e del nazismo. Dissi che noi non saremo stati indifferenti e avremo pronunciato ogni giorno il nome di Giacomo Matteotti quando saremo passati lì davanti. Perché c’è una differenza".

Quale differenza? "Gli antifascisti non hanno paura, noi non fuggiamo, mentre la storia ci insegna che sono stati i fascisti a fuggire quando non avevano le SS alle spalle. Vede, è vergognoso riproporre di nascosto quei simboli. La nostra democrazia non tollera queste manifestazioni e le ripudia, anche se non può vietarle".

Non sta al Comune disporre la chiusura dei circoli, ma sembra proprio di capire che per lei sarebbe meglio se la Diavolessa non fosse stato aperto. È così? "Per la quasi totalità dei cesenati ritengo di poter dire che la città non sentirebbe la mancanza di quel circolo".