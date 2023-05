L’inviato di guerra Lorenzo Cremonesi tra Siria e Ucraina

Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri ’Il coraggio di conoscere di capire. Ipotesi di geopolitica sul futuro che ci aspetta’. Domani alle 17 nell’aula magna della Malatestiana si terrà l’incontro con il giornalista e corrispondente di guerra Lorenzo Cremonesi che presenterà il suo ultimo libro ’Guerra infinita – Quarant’anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all’Ucraina’. L’inviato del ’Corriere della Sera’, che dialogherà con Corrado Ravaioli, utilizza il conflitto armato come strumento per ripercorrere la storia del mondo, attraverso esodi, morte e distruzione per capire meglio passato, presente e futuro.