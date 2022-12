L’invito della poetessa a curare la memoria per salvarci dal presente

C’è qualcosa di nuovo oggi in Tonina, anzi d’antico… Quasi un dono natalizio di festività che torna, Tonina Facciani, poetessa della Valle del Savio originaria di Sarsina, ci sorprende con un nuovo libro che ci invita a “curare la memoria come unica via che abbiamo per salvarci dal presente impoverito”. Già il titolo ‘La custode delle case abbandonate’ è la sinopsi del cammino esistenziale e poetico della scrittrice. Avevamo già letto nelle sue vene del cuore: “Quando mi pensi… immaginami pure a Careste (…) Non cercarmi dove esserci fa moda, perché non ci sarò. Pensami lassù. Pensami a Careste (nell’Appennino cesenate , ndr)”. Sappiamo così che dai luoghi dell’infanzia, della giovinezza, Tonina non si è mai allontanata del tutto, anzi. Il tempo le ha permesso di percepirli e sentirli presenti nella sua vita con una valenza costante e incancellabile. In quei luoghi si stava come in un ‘grembo materno’ che pur a distanza di anni continua ad offrire motivi e spunti di generazione nuova. Per questo si giustificano l’urgenza e l’intento di vederli ancora vivi, quasi parlanti nel loro decadimento fisico, specie riferito alle case che, abbandonate come appaiono e sono, conservano il genio di tempi lontani, la presenza arcana di persone, di storie, di vite che Tonina mantiene attuali e aperte nella forza del suo ricordo. Chi abitava in quelle case anche solo poche decine di anni fa, doveva godere di una realtà magica, anche se la difficile natura del terreno ricambiava con avarizia le fatiche dell’uomo. Le persone, specie quelle più care, diventavano il centro dell’universo e protagoniste di una vita unica che li trasformava in eroi del mito. E ciascuno aveva un ruolo ben preciso, anche i più piccoli, fosse solo per andare a prendere qualcosa allo spaccio, giù in paese, per badare le pecore o assolvere alle piccole grandi incombenze della casa. Qui Tonina ha incominciato a sognare, a farsi grande, ad ammirare gli adulti nella loro evangelica saggezza e serenità. Il trascorrere del tempo, tuttavia, è pervasivo e inarrestabile specie per le case abbandonate. L’accorgersi di questo, determina la spinta a cogliere e fruire dei valori e dei significati che le case ancora evidenziano o nascondono, benché siano labenti o saccheggiate. Tonina ne ascolta il respiro, coglie i segreti e i messaggi che ne scaturiscono, certamente ancora presenti e pregnanti perché li ha vissuti intimamente e fisicamente fino al giorno in cui lei, la sua famiglia fecero esperienza diretta della partenza, dell’abbandono. “Fummo gli ultimi e nessuno se ne accorse”. Si palesa così, evidente, l’imperativo di focalizzare le sensazioni, gli stati d’animo, le riflessioni, le considerazioni, i ricordi, i sentimenti attraverso un linguaggio quasi materno, che non si preoccupa di perfezione formale, ma indulge al dialetto, come lingua capace di esprimere qualsiasi contenuto. Questa semplicità espressiva è volutamente il mezzo per far rivivere così com’era sia l’ambiente sia anche la gente di un passato mai passato, anzi presente con le sue valenze universali e inderogabili. L’abbandono, poi, non riguarda solo le case di Careste, solo le case della montagna. “Nell’epoca del nichilismo e del consumismo irreversibili, l’uomo ha messo in piedi l’etica forzata dell’abbandono. Siamo sempre dietro ad abbandonare, poi la vita abbandona noi”. Per contrastare questo Tonina insiste nel centellinare i ricordi, quasi a mitigare il dispiacere dell’abbandono. Lei sa bene che “non te ne vai mai fino in fondo dal luogo dove sei nato”.

Marco Magalotti