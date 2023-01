Lions, 12mila euro raccolti in 4 mesi

Un fine anno ricco di solidarietà per il Lions Club del Rubicone che, grazie alle iniziative, i service e i mercatini ha raccolto 12mila euro in quattro mesi da devolvere in beneficenza. Lo ha annunciato il presidente Fabrizio Magnani all’incontro conviviale di fine anno. Oltre 120 i partecipanti. A creare l’atmosfera nella suggestiva sala del Grand Hotel di Rimini, una performance di musica e parole con Giulia Gori e Marco Chiodi al pianoforte e un racconto creato dal regista Gianfranco Gori.

e. p.