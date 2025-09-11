Lions al fianco dei giovani dell’istituto Merlara

Un gruppo di soci del Lions club Rubicone, rispondendo a una richiesta dell’istituto Merlara di Savignano, si è recato presso la comunità, in corso Perticari, per consegnare la fornitura ai ragazzi ospiti, di materiale didattico. Il presidente Michele Fabbri, accompagnato da una delegazione di soci Lions, ha sottolineato l’importanza del service che vuole aiutare in concreto i ragazzi e garantire loro il diritto allo studio. Inoltre ha ringraziato ’Thema Office’, rappresentato dal titolare Gianmario Tizzi, con sede a Savignano sul Rubicone in via Emilia Ovest 117 B, per la solidale e generosa disponibilità che ha mostrato nel collaborare al progetto. Ha detto Andrea Bacchini, psicologo e psicoterapeuta coordinatore dell’Istituto Merlara: "Attualmente in residenziale abbiamo dodici ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni. Inoltre ne abbiamo altri 4 in pronta accoglienza in attesa di un progetto in quanto trattasi di ragazzi che erano in stato di abbandono sul territorio e che ci sono stati affidati temporaneamente dalla pubblica sicurezza. Abbiamo un appartemento dove ci sono tre ragazze neo maggiorennni che lavorano e studiano portando avanti il loro progetto di vita con impegno e determinazione. Abbiamo anche un doposcuola pomeridiano aperto dal lunedì al venerdi che accoglie bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni provenineti dal territorio di Savignnao e paesi limitrofi. Sono circa una quarantina. Nel complesso l’Istituto Merlara conta una comunità religiosa di tre suore di cui suor Karla Cilene è la superiora; dodici educatori professionali, tre psicologi, una infermiera e sei operatrici che si occupano delle pulizie e della cucina, sia per i pasti distribuiti dalla Caritas e quelli per i ragazzi dell’Enaip al Don Baronio in Borgo San Rocco. La struttura si sostiene con una retta che viene elargita dai servizi sociali che ci mandano i ragazzi".

Il presidente Michele Fabbri ha concluso: "Per voi ragazzi inizia un nuovo viaggio di scoperte, curiosità, apprendimento e arricchimento. Lo studio aiuta a formare persone competenti e consapevoli, autonome e responsabili, in grado di affrontare la vita con saggezza e coraggio. Buon anno scolastico". L’idea di istituire a Savignano sul Rubicone l’Istituto Merlara dedito alla cura educativa dei minori compie quest’anno 185 anni. Nel 1840 Savignano contava 4.000 abitanti, a fronte dei circa 18.000 di oggi. In quell’anno il parroco don Agostino Ceccarelli vide la necessità di provvedere alla formazione e all’istruzione delle fanciulle povere e abbandonate, con scuole gratuite. Nel 1846 il vescovo Leziroli scrisse alla madre superiora affermando che a lui non sembrava così difficile aprire a Savignano una casa di maestre pie e che l’arciprete del luogo era propenso per il suo Istituto. Così la struttura è sorta il 27 novembre 1851 grazie soprattutto alla disposizione testamentaria e alla donazione della terziaria Angelica Merlara e grazie all’opera dei parroci e della beata Elisabetta Renzi, fondatrice delle suore Maestre Pie dell’Addolorata.

Ermanno Pasolini