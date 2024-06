Lions, Bianchi nuovo presidente

Nuovo presidente del Lions Club del Rubicone. E’ Elvis Bianchi 57 anni, di Gambettola, pilota comandante di Ita Airways, ex Alitalia. Ha frequentato l’istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca a Forlì, la Embry Riddle Aeronautical University a Prescott in Ariozona, ha studiato presso la Flight Academy a Vero Beach in Florida. Precedentemente è stato tenente presso l’aeronatuicica militare. Elvis Bianchi succede a Fiorenzo Fantini e il passaggio delle consegne è avvenuto al Grand Hotel di Cesenatico. I componenti del consiglio direttivo sono Michele Fabbri 1° vicepresidente, Ruben Bastoni segretario, Giovanni Clementi tesoriere, Salvatore Pagano cerimoniere, Lorenzo Zavalloni censore e i consiglieri: Cosimo Carbone, Giancarlo Fornari, Massino Gardini, Dennis Gori, Elisabetta Gori, Salvatore Liso e Cristina Zanotti. Sindaci revisori: Giuseppe Bianchi, Guido Biribanti e Mario Cantelli. Ha detto Fiorenzo Fantini nel saluto di fine mandato: "E’ stata un’esperienza unica che mi ha arricchito molto. Grazie alle nostre socie siamo riusciti a fare service molto importanti. Il nostro club con il presidente Elvis Bianchi compie 50 anni". Ha aggiunto il nuovo presidente: "Con grande commozione assumo questa sera l’incarico di presidente. Non posso non ricordare all’inizio di questo mandato il mio padrino Giuseppe Torroni e lo saluto con un applauso come tutti gli altri soci che non ci sono più. Questo del 50° sarà un anno speciale. Insieme possiamo costruire un futuro luminoso dove nessuno viene lasciato indietro".