Lions, brindisi di Natale. Un anno di solidarietà

Festa del Lions Club Rubicone, al Grand Hotel di Cesenatico. Una serata dedicata allo scambio degli auguri voluto dal presidente Elvis Bianchi di Gambettola, con la musica di Stefano Serafini alla tromba e Mauro Bolognesi al pianoforte. Ospiti Riccarda Casadei figlia di Secondo, il papà del liscio romagnolo, il soprano Gladis Rossi e Clemente Ricci presidente di cricoscrizione dei Lions. Proiettato un video sulla storia e gli scopi dei Lions e poi è stato sottolineato lo straordinario impegno del presidente Elvis Bianchi con i services e i fondi raccolti che hanno permesso varie iniziative benefiche.

Felicissimo il presidente Elvis Bianchi: "Questa è una serata speciale, è un momento in cui il nostro Club si trasforma in una grande famiglia. Guardandovi, vedo non solo soci, ma amici, e compagni di viaggio, che camminano insieme per il bene del nostro club e della comunità che serviamo. E’ la serata dell’anno che mi piace di più. In questi mesi abbiamo spiccato il volo verso traguardi che mi riempiono di orgoglio. Abbiamo regalato il sogno del volo ai ragazzi diversamente abili con la Fly Therapy, mostrando loro che anche il cielo può essere a portata di mano. Io e mia moglie siamo stati felicisssimi nel vedere la gioia di questi ragazzi anche perchè noi avevamo un figlia disabile che purtroppo non c’è più. Abbiamo sostenuto chi lotta contro il diabete, portato aiuto a chi ha perso tutto nell’ultimo alluvione di settembre, dopo quello del maggio 2023 e offerto speranza ai ragazzi della Casa di Paolo di San Mauro Pascoli. Abbiamo investito nel futuro con borse di studio per giovani talenti e organizzato eventi che hanno lasciato un segno profondo, come scie nel cielo. Non è stato sempre facile, ma grazie alla nostra forza, alla nostra dedizione e al nostro cuore, abbiamo raggiunto altezze che forse, all’inizio, sembravano irraggiungibili".

Poi il presidente Elvis Bianchi ha concluso: "Ma il volo non è finito. Davanti a noi ci sono ancora cieli da esplorare, sogni da realizzare e nuove destinazioni da raggiungere. Per farlo, dobbiamo continuare a lavorare insieme, come un equipaggio unito, con la stessa passione e lo stesso spirito che ci hanno portato fino a qui. Vi auguro un Natale pieno di luce e serenità, e un nuovo anno che ci permetta di volare ancora più in alto, sempre insieme".

Ermanno Pasolini