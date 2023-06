Lions Club, il nuovo presidente è il gambettolese Fiorenzo Fantini

Nei giorni scorsi si è svolta al ristorante ’Terramare’ di Cesena, la cerimonia del passaggio di consegne alla presidenza del Lions Club del Rubicone. Il compito di traghettare il club verso il 50° anno di vita è stato affidato a Fiorenzo Fantini di Gambettola (nella foto), subentrato a Fabrizio Magnani. Fantini 65 anni, coniugato con Giuseppina Zani ha tre figli Giulio, Giorgia e Leonardo. Di professione è imprenditore metalmeccanico, titolare con il fratello della società Fira Industriale srl una grande azienda nel Comune di Longiano, produttrice di cerchi per mezzi agricoli e industriali esportati in tutto il mondo.

Il nuovo presidente è diventato socio Lions nel 2003 e in tutti i vent’anni di appartenenza si è sempre contraddistinto come uomo pragmatico pronto al servizio per gli altri per garantire una vita migliore a chi è in difficoltà. Ha detto il presidente Fabrizio Magnani: "E’ stata una emozionante avventura. Ringrazio tutti perchè insieme ci siamo dati da fare e abbiamo raggiunto traguardi raccogliendo tanti soldi per tanti service, dai vari mercatini, la partecipazione attiva dei volontari. Uno dei momenti più belli è stato l’ingresso di 13 donne socie Lions, gli unici in Italia, portando una modernità nel nostro club". Poi è stato salutato l’ingresso del nuovo socio Salvatore Liso tornato nel Rubicone, dopo un periodo a Ravenna.

Poi il saluto del nuovo presidente Fantini: "Dobbiamo sempre fare squadra e credere nei valori del Lions. Il mio impegno sarà volto a mettere in atto le nostre forze e insieme raggiungeremo i nostri obiettivi". La serata è stata rallegrata dalla musicista Anna Forlivesi di Gambettola, all’arpa celtica.

Ermanno Pasolini