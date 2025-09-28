Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Cesena
Lions Club in campo per gli anziani fragili
28 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
I Lions clubs della seconda Circoscrizione si sono incontrati in un intermeeting presso il Ristorante Villa delle Rose a Canonica...

I Lions clubs della seconda Circoscrizione si sono incontrati in un intermeeting presso il Ristorante Villa delle Rose a Canonica promosso dal Lions Club del Rubicone e dal suo presidente Michele Fabbri con cerimoniere Elisabetta Gori. Scopo è stata la presentazione del service del progetto multisensoriale Snoezelen per la geriatria dell’ospedale Bufalini di Cesena. I relatori hanno illustrato il progetto di grande rilievo e importanza per l’intera Romagna: la realizzazione dell’Unita Multisensoriale Snoezelen allestita presso il reparto di Geriatria del Bufalini e finalizzata a migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti affetti da disturbi della memoria e, più in generale, degli anziani fragili, accendendo i sensi e risvegliandone i ricordi. La Terapia Multisensoriale Snoezelen contribuisce a ridurre il disagio psicologico, l’agitazione e i disturbi comportamentali, promuovendo benessere e serenità in un ambiente accogliente e stimolante. Ha detto Michele Fabbri presidente del Lions Club Rubicone: "A sostegno dell’importante progetto saranno attivate diverse iniziative: Concerto di Natale, Mercatini e fiere locali, commedie, Zampalonga, Burraco e altri eventi che abbiamo in programma di potere realizzare per completare il service che è di ampio respiro perchè coinvolge tutta l’area Lions della Romagna, con la collaborazione e il sostegno dei club della circoscrizione".

