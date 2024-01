Lions Club Rubicone, sostegno alla missione in Mozambico

Festa degli auguri del Lions Club Rubicone a Grand Hotel di Cesenatico. Una serata dedicata allo scambio degli auguri voluto dal presidente Fiorenzo Fantini di Gambettola, con il duo "Made in Italy", la musica italiana di Mauro Cacchi e Gabrio Gardini. All’inizio è stato sottolineato lo straordinario impegno del presidente Fiorenzo Fantini con i services e i fondi raccolti che hanno permesso varie iniziative benefiche nei confronti di enti e associazioni che aiutano chi ha bisogno sempre in numero crescente in un periodo di particolare bisogno. Felicissimo il presidente Fiorenzo Fantini: "Sono veramente onorato di presiedere il Lions Club del Rubicone, un sodalizio di persone dotate di alta sensibilità e sempre pronte a dare il proprio contributo per aiutare chi è meno fortunato e si trova in stato di bisogno. I Lions ogni giorno sono in grado di migliorare la vita delle persone e il mondo. In programma questa sera anche per l’acquisto di attrezzature diagnostiche dell’Asl. Vorrei che questa serata si trascorresse come in famiglia, perchè sono profondamente convinto che la nostra non è altro che una grande famiglia dove aleggia un’atomosfera di tolleranza e comprensione reciproca fra tutti noi. Il dono più grande che possiamo dare nel periodo delle feste , è la nostra attenzione e la nostra solidarietà. Possiamo rendere il periodo natalizio più luminoso, continuando a pianificare service a favore della nostra comunità e a combattere la fame e le malattie nel mondo. Consapevoli che il nostro lavoro farà una profonda differenza nella vita di qualcuno. Vi invito a contnuare la nostra mission. Il nostro concerto degli auguri di Natale, grazie all’impegno di Paolo Gori, alla partecipazione dei soci e degli sponsor, ha dato un esito utile di oltre 1.500 euro che saranno donati a Padre Sandro Faedi che ci ha inviato la sua benedizione dalla missione di Tete in Mozambico".

Ermanno Pasolini