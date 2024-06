Lions Club Valle del Savio. Michele Crociani assume la presidenza

ambio della guardia al Lions Club Valle del Savio con cerimonia avvenuta nella villa Monty Banks di Cesena dove la presidente uscente, Emanuela Casali, ha passato il testimone al presidente entrante Michele Crociani. L’evento ha celebrato anche un traguardo significativo: il 51° anno di attività del club e la conclusione dell’annata lionistica condotta dalla presidente Emanuela Casali ricco di iniziative che hanno visto il Lions Club Valle del Savio impegnato attivamente su vari fronti. La presidente uscente ha ricordato con orgoglio le principali attività svolte, menzionando la serata dedicata al tema dell’alluvione in Romagna, un evento di grande rilevanza che ha sensibilizzato la comunità su un argomento di stretta attualità. Inoltre, ha sottolineato il progetto di ripristino dell’Ostello Casa Europa a Sarsina, un luogo che nei periodi di emergenza si rivela essenziale per il territorio. Altro punto qualificante dell’anno lionistico è stato il concorso di disegno "Un Poster per la Pace", promosso a livello mondiale, che ha coinvolto numerosi studenti della vallata, offrendo loro una piattaforma per esprimere le proprie idee e visioni di pace. Da sottolineare anche il Galà di Natale al Teatro Bonci, organizzato in collaborazione con altri club service della città di Cesena, durante il quale sono stati conferiti i prestigiosi riconoscimenti Lions "Melvin Jones Fellow" a quattro soci: Giancarlo Agostini, Nino Rossi, Tristano Zanelli e Adriano Maraldi.

e.t.