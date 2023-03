Lions Rubicone, 13 donne sono entrate nel club

Festa grande a Villa Malatesta di Poggio Torriana per la Charter dei Lions del Rubicone guidati dal presidente Fabrizio Magnani. Presenti i sindaci Luciana Garbuglia di San Mauro, Mauro Graziano di Longiano e Letizia Bisacchi di Gambettola. Durante la serata sono entrate a fare parte del Lions Club del Rubicone 13 donne: Daniela Amadori, Paola Bonini, Teodora Bordoni, Daniela Calderoni, Paola Galassi, Sandra Montanari Lughi, Miriam Ottaviani, Sandra Praconi, Silvana Semprini, Rosanna Tellarini, Paola Teodorani, Simona Valdinosi e Giuseppina Zani. Il Lions Club Rubicone, fondato nel 1975, conta 66 soci.

Ha detto il presidente: "Sono onorato che siano entrate nel nostro club 13 donne tutte molto brave e dinamiche che da settembre a oggi con i loro mercatini hanno portato al club 13mila euro che abbiamo già destinato in beneficenza donando una carrozzina elettrica a un ragazzo paraplegico di Gambettola, fondi per l’alluvione nelle Marche, un contributo all’ospedale di Mutoko in Zimbabwe, tre borse di studio per il conservatorio Lettimi di Rimini, un forno per la mensa dei frati di Longiano, un assegno a favore della ’Casa di Miriam’. Abbiamo donato al Bufalini uno spirometro elettronico professionale, materiale sanitario al popolo ucraino, fondi per i pasti caldi alla Caritas di Savignano".

e.p.