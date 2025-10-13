L’ipotesi della fusione tra le diocesi: "Un danno per il nostro territorio"

Confcommercio Cesenate esprime preoccupazione in merito alle notizie riguardanti un possibile accorpamento, a partire dal 2028, della diocesi di Cesena-Sarsina a quella di Forlì-Bertinoro. Il presidente di Confcommercio Cesenate Augusto Patrignani dichiara: "La eventuale perdita della autonomia e della residenza del vescovo nella sede dell’attuale Diocesi rappresenterebbe un ulteriore indebolimento del nostro territorio, che già negli ultimi decenni ha dovuto subire la perdita di servizi fondamentali come il tribunale e altri. Cesena è capoluogo di un’area viva, produttiva e ricca di storia, e la Diocesi costituisce un punto di riferimento essenziale per la coesione sociale e per la vita della comunità". Patrignani sottolinea inoltre il ruolo centrale della Chiesa e del clero nella società locale: "La Chiesa guidata dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo cosi aperto alla realtà territoriale e i sacerdoti sono un presidio educativo e sociale: accompagnano i giovani nel loro percorso di crescita e rappresentano un sostegno umano e spirituale per gli anziani e per le famiglie. La loro presenza contribuisce a creare un clima di fiducia, solidarietà e responsabilità condivisa, elementi indispensabili anche per lo sviluppo economico e per un ambiente favorevole al fare impresa".

Confcommercio Cesenate evidenzia inoltre come un accorpamento o una fusione della Diocesi, in un contesto già segnato da una riduzione del numero di sacerdoti per motivi anagrafici e di ricambio generazionale, rischierebbe di "indebolire ulteriormente il territorio" e la rete di relazioni sociali che tiene insieme la comunità cesenate.

"La questione - aggiunge Patrignani - non riguarda solo la chiesa locale ma interpella le istituzioni amministrative, politiche, sociali ed economiche del territorio che sarebbe bene esprimessero una posizione condivisa di vicinanza alla diocesi di Cesena-Sarsina, esprimendo l’auspicio che possa mantenere la propria autonomia. Riteniamo importante far sentire la voce del territorio: la presenza di una diocesi cesenate autonoma è fondamentale per la vitalità e lo sviluppo della nostra comunità, come lo è stata per secoli, fungendo da punto di riferimento non solo per i fedeli ma anche, sotto l’aspetto sociale ed educativo, per i laici".