L’ippodromo del Savio sale al quinto posto nella classifica del Ministero

Cesena, 3 novembre 2025 – Ci sono buone notizie per l’ippodromo del Savio: nei giorni scorsi il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato la classifica dei 23 ippodromi del trotto e il calendario delle corse per il 2026. “Per quel che riguarda la classifica – spiega Umberto Massimo Antoniacci, presidente di Hippogroup Cesenate – abbiamo avuto un’ottima valutazione, scalando la classifica, dal nono al quinto posto. Quella del ‘Savio’ è la migliore variazione: anche altri ippodromi hanno progredito, ma nessuno è riuscito a salire di quattro posizioni”.

Cosa comporta?

“Ci aspettiamo un incremento delle sovvenzioni che il Ministero riconosce ogni anno agli ippodromi per l’organizzazione e la gestione delle corse, ma non sappiamo ancora che consistenza avrà perché il bilancio dello Stato è ancora in discussione. Non abbiamo grandi aspettative poiché la politica del Governo è improntata all’austerità, ma la soddisfazione è grande. Soddisfazione anche per l’Ippodromo Arcoveggio di Bologna, gestito dalla nostra società, che è salito al secondo posto dietro a Napoli”.

E il calendario delle corse?

“Qui c’è la novità più grossa: la riunione di corse al trotto dell’estate 2026 potrebbe essere più lunga degli ultimi anni: dovrebbe iniziare sabato 6 giugno e terminare sabato 5 settembre. Usiamo il condizionale poiché in giugno sono previste corse anche a Bologna e vorremmo evitare sovrapposizioni. Sono previste otto serate di corse in giugno, ogni martedì e il venerdì o il sabato; nove serate in luglio (martedì e sabato); agosto sarà più intenso con serate di corse ogni martedì, venerdì e sabato; infine settembre con tre serate, martedì venerdì e sabato. Stiamo già allestendo un programma di eventi collaterali alle corse perché cerchiamo sempre di portare all’ippodromo anche chi non è appassionato di ippica”.

Ci saranno variazioni per i gran premi? Nel calendario ci sono diverse novità, la più rilevante delle quali è lo spostamento del Derby per i cavalli di tre anni da Roma a Torino...

“No, per Cesena è tutto confermato: abbiamo in calendario il ‘Riccardo Grassi’ sabato 4 luglio, il ‘Città di Cesena’ sabato 22 agosto e il Campionato Europeo Orogel che sabato 5 settembre chiuderà la stagione come di consueto”.

Novità per il montepremi?

“Confidiamo però che ci siano benefici anche su questo fronte grazie all’avanzamento nella classifica degli ippodromi”.