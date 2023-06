L’ippodromo riparte dopo il disastro Domani la ‘prima’ della stagione

"Oggi possiamo presentare la stagione dell’ippodromo del Savio e tutti gli appuntamenti a carattere nazionale ed internazionale della stagione ippica in buona parte grazie al lavoro di tantissimi volontari provenienti dalla nostra città, dalla nostra regione e da tutta Italia". Nelle parole di Massimo Umberto Antoniacci, presidente di Hippogroup Cesenate, c’è la sintesi di quel che è successo dopo l’alluvione di metà maggio che ha mandato sott’acqua l’intero quartiere dell’Ippodromo.

"Quella odierna – ha proseguito ieri presentando la stagione che inizierà domani sera – è l’occasione per rendere l’opportuno ringraziamento a chi ha aiutato l’ippodromo, agli Ultras della Curva Mare, al Rugby Club di Cesena e di Pesaro, agli amici di Tennissimo, del Cesena Triathlon e del Lionfish Scuba Club,

al gruppo Torre Savio, ai volontari dei comuni di Novi di Modena, Carpi e Correggio e ai tanti che facevano capo al nucleo operativo istituito presso la scuola Don Milani; non si contano i giovanissimi che hanno aiutato a sgombrare le zone dedicate all’allenamento e al corretto sostentamento dei cavalli. A pochi giorni dalla conclusione di quei terribili momenti, il Comune di Cesena ha indicato l’ippodromo come luogo simbolo per l’organizzazione di un momento di ringraziamento collettivo ai volontari. Oggi è l’ippodromo che ringrazia e apre le sue porte ai cesenati e a tutti coloro che vorranno godere dello spettacolo delle corse da domani, venerdì 30 giugno, a sabato 2 settembre, festa conclusiva con il gran finale del Campionato Europeo Orogel".

Lo straordinario impegno di tutti i lavoratori dell’ippodromo del Savio e dei volontari ha cancellato quasi tutti i segni del disastro. Quelli che non è stato ancora possibile sistemare sono alcune decine di box per i cavalli e l’asfalto delle scuderie che mostrava già i segni del tempo, mentre nella parte destinata al pubblico sembra che l’alluvione non ci sia stata, e la pista sarà come nuova prima di domani sera.

L’apertura di domani sera avrà un tono particolare perché sarà preceduto (alle 19) dall’inaugurazione della rotatoria che si trova di fronte all’ingresso su Viale Gramsci, che verrà ufficialmente dedicata alla memoria dell’avvocato Augusto Calzolari. Alcune corse della serata ne ricorderanno l’alto valore umano e professionale, infatti ricoprì importanti incarichi istituzionali tra i quali la vice presidenza della Società Cesenate Corse al Trotto, oggi HippoGroup Cesenate, e la presidenza provinciale dell’Unione Agricoltori, oggi Confagricoltura.

Nel programma della serata di apertura ci sarà anche il prestigioso Circolo Aurora di Forlì, un nuovo inserimento tra i service club che da tanti anni scelgono l’ippodromo di Cesena come luogo di ritrovo per la loro serata conviviale estiva; partner della stagione saranno anche il Consorzio Romagna Iniziative in abbinamento al Gran Premio Riccardo Grassi (8 luglio), Anioc - Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (11 luglio), il Panathlon Club di Cesena nella serata del Gran Premio Augusto Calzolari (11 agosto), il Rotary Club e il Tribunato di Romagna. Confermata sabato 19 agosto la serata ‘gemellaggio’ con il Comune di Città di Castello, cittadina sede della frequentatissima ‘Mostra del

Cavallo’ nata oltre cinquant’anni fa anche grazie all’importante supporto della Società Cesenate.

Le serate di corse saranno 29, con ingresso gratuito tranne il Campionato Europeo. Oltre agli eventi già citati, ci saranno due Supertris (venerdì 14 luglio e 11 agosto), il Gran Premio Città di

Cesena sabato 29 luglio, il torneo per driver Tomaso Grassi Award - Superfrustino 2023 con quattro semifinali ( martedì 18 e

25 luglio, 1 e 8 agosto) e finalissima martedì 22 agosto.

Paolo Morelli