L’ira di Confcommercio: "Esclusi da ecoincentivi"

Cesena è stata esclusa dai territori che possono accedere agli incentivi per le auto elettriche. Le concessionare sono infuriate così come il presidente di Confcommercio Cesena Augusto Patrignani (foto): "L’esclusione rischia di rallentare il rinnovo del parco auto verso soluzioni più sostenibili in contrasto con gli obiettivi nazionali", alza la voce. Aggiungendo di non comprendere i motivi della mancata inclusione "considerando che Cesena conta oltre 50milabitanti superando il requisito minimo previsto", chiude Patrignani.
CronacaL’ira di Confcommercio: "Esclusi da ecoincentivi"