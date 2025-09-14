L’ira di Confcommercio: "Esclusi da ecoincentivi"

La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Cesena
Addio Stefano Benni
CronacaL’ira di Confcommercio: "Esclusi da ecoincentivi"
14 set 2025
REDAZIONE CESENA
Cesena è stata esclusa dai territori che possono accedere agli incentivi per le auto elettriche. Le concessionare sono infuriate così...

Cesena è stata esclusa dai territori che possono accedere agli incentivi per le auto elettriche. Le concessionare sono infuriate così come il presidente di Confcommercio Cesena Augusto Patrignani (foto): "L’esclusione rischia di rallentare il rinnovo del parco auto verso soluzioni più sostenibili in contrasto con gli obiettivi nazionali", alza la voce. Aggiungendo di non comprendere i motivi della mancata inclusione "considerando che Cesena conta oltre 50milabitanti superando il requisito minimo previsto", chiude Patrignani.

