Liscio a Gatteo Mare. Balocchi a San Mauro

Questa sera alle 21.30 a Gatteo Mare in piazza della Libertà "Liscio live club" serata di musica dal vivo dedicata al liscio di ieri e di oggi. Ingresso gratuito.

A San Mauro Mare inizia la "Settimana dei balocchi". Oggi in piazza Battisti la Compagnia dei burattini presenta "Il pappagallo d’oriente"; domani nell’Arena Arcobaleno Bimbobell; mercoledì mercatino dei puffi e "San Mauro Market"; giovedì nel Parco Poesia Pascoli "Pascoli: bimbi in poesia"; venerdì nel Parco Campana "Move dance"; sabato in piazza Battisti "Schiuma party"; domenica in piazza Battisti "I zug d’una volta".