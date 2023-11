Liscio patrimonio Unesco: "Venga coinvolta Cesena"

Dalla prima schola cantorum istituita nel XIV secolo presso il Capitolo della Cattedrale ad eventi straordinari come ’Rockin’ 1000’ passando per tutti i generi musicali: la lirica di Alessandro Bonci, il liscio con Zaclén e Raoul Casadei, il jazz interpretato da Guido Pistocchi, Marco Tamburini e Stefano Senni, il rock di casa al Vidia Club e, addirittura, il trap con giovani artisti come Young Signorino. Una storia musicale, quella cesenate, da apprezzare e valorizzare. È l’ambiziosa missione della nuova associazione ’Cesena città della musica e del ballo’ nata da quattro amici e soci fondatori - Andrea Pollarini, Maurizio Comandini, Franco Pollini e Franco Dell’Amore - per raccogliere e far emergere il ricco patrimonio cittadino. "La musica - spiega Andrea Pollarini - è l’espressione culturale che più di ogni altra riesce a coniugare universalità e identità, come hanno dimostrato i ragazzi che spalavano il fango cantando ’Romagna mia’ e che meglio di altre può fungere da volano per lo sviluppo di un territorio".

Un’identità musicale che non può prescindere dal Liscio. Tra le prime iniziative dalla neonata associazione, infatti, un video dedicato a Zaclèn, diffuso lo scorso 14 ottobre nel 170esimo della nascita del padre del liscio romagnolo. "La scelta fatta dalla Regione Emilia-Romagna - continua Pollarini - di candidare il ’liscio’ a patrimonio immateriale Unesco, che si è manifestata mentre avevamo già avviato il processo costitutivo dell’associazione, conferma la bontà della nostra intuizione primigenia. Siamo altresì convinti che Cesena, che è il luogo dove il liscio è nato, nella seconda metà dell’800, possa e debba inserirsi autorevolmente in questo processo organizzativo. La nostra città diventi il baricentro o non si passa la candidatura".

L’obiettivo polemico è chiaro: il percorso intentato dalla Regione per candidare la famosa musica da ballo della tradizione romagnola a patrimonio Unesco che non starebbe coinvolgendo le città della Riviera dove il fenomeno del liscio è nato ed esploso.

"Abbiamo proposto esperti, ma la candidatura non è partita

nel migliore dei modi - commenta l’assessore Carlo Verona - Cesena può dire la sua per il riconoscimento del Liscio come patrimonio immateriale Unesco".