L’Isola delle Rose nel libro di Musilli

Un sogno che affiora dalle acque del mare. È il 1968 e l’ingegnere bolognese Giorgio Rosa costruisce al largo delle coste riminesi uno Stato indipendente, l’Isola delle Rose, uno stato che batte bandiera e conia la sua moneta. A raccontare una storia che ha dell’incredibile è il giornalista e scrittore riminese Giuseppe Musilli (nella foto), autore del libro "Isola delle Rose. Insulo de la rozoj-la libertà fa paura" (Interno4 edizioni).

Lo scrittore presenta il volume stasera a Gatteo, alle 21, nella biblioteca comunale Ceccarelli (in via Roma, 13), in dialogo con l’editore Massimo Roccaforte. Questa nuova versione del libro, ampliata, contiene diversi contenuti inediti. Accompagnano il testo le illustrazioni, decine di fotografie, la rassegna stampa dell’epoca e la riproduzione di memorabilia e materiali originali dell’Isola. Nonché due scritti di Walter Veltroni (autore nel 2012 del romanzo "L’Isola e le rose", per cui si avvalse della consulenza di Musilli) e di Lorenzo Rosa, figlio ed erede di Giorgio Rosa. Centonovanta avvincenti pagine in cui tutta la vita dello Stato indipendente viene ripercorsa dando voce ai diretti protagonisti dell’impresa e, per la prima volta, sono raccolti documenti, testimonianze e immagini di un’utopia che continua ad affascinare. Lina Colasanto