L’isola di Nicole festeggia Leonardo: raccolti 9mila euro per la terapia

L’associazione di volontariato "L’Isola di Nicole" fa festa due volte per l’amico Leonardo che ha tagliato il traguardo dei 18 anni. Lo ha comunicato Claudia De Pascali, la presidente dell’associazione, la quale è molto felice di aver portato a termine un altro importante progetto benefit: "Credo che esistano degli incastri perfetti, tutto avviene per una ragione, anche se a volte non riusciamo a coglierne il senso nell’immediato. Quello che è successo quest’anno con la raccolta fondi profuma di miracolo. Il giorno in cui tutti festeggiavamo la Pasqua è stato il diciottesimo compleanno di Leonardo Sozzi, un traguardo importantissimo per lui, perché le prospettive di vita stabilite dai medici erano pessimistiche".

"Leonardo, invece, sfidando con grinta tutte le prove che la vita gli ha messo davanti, è arrivato fin qui, illuminando il cammino a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo – continua –. Ci auguriamo che in una minuscola parte, siamo riusciti anche noi ad illuminare a Leo e alla sua mamma, la strada che ci ha portato ad incontrarci. Sono state 1.567 le uova di Pasqua distribuite, per un ricavato netto di 9.609 euro, che verrà utilizzato per delle terapie specialistiche e per l’acquisto di ausili".

"Tutti insieme siamo riusciti a fare un meraviglioso regalo a Leonardo – conclude – . Abbiamo il cuore colmo di gratitudine e desidero ringraziare tutte le persone per l’infinita fiducia dimostrata ogni anno, sempre di più, così come ringraziamo tutti gli esercenti che si sono messi in gioco insieme a noi e tutti coloro che hanno acquistato le nostre uova. La foto di Leonardo e sua mamma Roberta è l’immagine di un amore puro a cui teniamo tantissimo".

g.m.