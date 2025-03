L’isola pedonale sarà flessibile

Isola pedonale flessibile da applicare solo in certi orari con in cambio l’assicurazione da parte del Comune di promuovere eventi, spettacoli e iniziative attrattive in centro. Lo ha comunicato il sindaco di Savignano Nicola Dellapasqua al presidente di Confcommercio Roberto Renzi e al responsabile Paolo Vangelista nel confronto tenutosi al palazzo municipale, presente la vicesindaca Stefania Morara (nella foto). Ha detto il sindaco Dellapasqua: "Il progetto è chiudere al traffico in certe ore di certe giornate concedendo sgravi fiscali ai pubblici esercizi che utilizzano il suolo pubblico e promuovendo eventi per dare vitalità agli spazi. La decisione sulle ore e i giorni non spetterà unicamente all’amministrazione ma a una cabina di regia permanente con le organizzazioni di categoria in cui si svilupperà il confronto. Raddoppieremo il parcheggio Montanari con un centinaio di posti". Ha continuato Roberto Renzi, presidente di Confcommercio: "Nel confronto della cabina di regia metteremo in luce che l’obiettivo fondamentale è il rilancio del centro storico che oggi conta trenta locali sfitti rendendolo più attrattivo e fruibile per calamitare quanti più visitatori possibili". Il presidente Confcommercio ha chiesto interventi più serrati a favore della sicurezza urbana. Ha continuato il sindaco: "Partiranno controlli e avremo tolleranza zero nei confronti delle occupazioni indebite degli alloggi e ci prefiggiamo di creare sempre più una città videoprotetta. Attualmente le telecamere attive pubbliche sono venti. Abbiamo installato cartelli in cui si chiede di non utilizzare le bevande e chi trasgredirà potrà essere sanzionato con un Daspo".

e. p.