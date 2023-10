"L’ispirazione? Una carezza inaspettata"

Qual è quella forza profonda, istintiva e dirompente che guida la mano dell’artista, sia che impugni un pennello o una penna? E, soprattutto, l’artista ha la consapevolezza di quel che si appresta a generare, oppure ad opera finita ottiene una risposta al proprio impulso espressivo? Greta Pirri, pittrice e poetessa "psichica", intorno a questi interrogativi ha composto ed editato per i tipi Stilgraf "D’Amore e Danno" poesie e aforismi 2014-2022.

Greta presenterà questa sua prima pubblicazione, che contiene la riproduzione di diversi suoi quadri realizzati appositamente per il volume, doggi pomeriggio alle 17, nell’Aula Magna della Malatestiana.

L’evento, organizzato da Poesis Aps presieduto da Nicoletta Dall’Ara, in collaborazione con il Teatro Delle Lune, sarà moderato Gianfranco Lauretano, autore della prefazione. Le liriche saranno lette da Monica Briganti e Lorenzo Borghetti. Musiche di Alessandro Blini.

Greta Pirri, pratica con dimestichezza e originalità sia l’arte pittorica che quella poetica. Sono per lei linguaggi espressivi che le permettono di esternare un vissuto infantile doloroso di cui non fa mistero, per riparare quelle ferite ancora dolenti e per costruire e restituire l’immagine di sé più autentica".

"Dopo alcuni anni presso un collegio gestito da religiose nelle Marche, regione in cui sono nata – racconta -, a 10 anni mi trasferisco a Cesenatico dai nonni". E qui pian piano comincia a "nutrire l’ego", da "bambina arrabbiata" ricostruisce e nutre, attraverso l’amore la sua identità caratteriale, affronta una vita familiare arricchita poi dalla nascita dei figli Nicola, che l’ha resa nonna e Carmen, oggi adulti.

A questo punto della sua vita la pittrice e potessa comincia a misurarsi con quei sentimenti di tenerezza, di intimità che ha dentro, ma non ha potuto e, talvolta saputo esternare per non averli imparati da piccola: "Se mi accarezzi giuro che faccio la ‘buona’", "ho arrotolato la mia anima perché tu mi cercassi… Le Donne urlano per essere amate, mentre gli Uomini amano i sospiri silenziosi".

Il suo approccio alla pittura è stato casuale: accompagnando due amiche all’Accademia Romagna, nella sede che negli anni ’80 il pittore Claudio Lasagni aveva a Porta Santi.

"Bisogna avere buoni maestri – riflette Greta – e Lasagni per me lo è stato. Con pazienza mi ha stimolato a dare forma ai miei pensieri e ha visto in me potenzialità che io non immaginavo di avere".

Da lì un crescendo di affermazioni con premi prestigiosi e mostre anche all’estero come Tokio e New York.

Oggi Greta, risolta e che affronta con positività la vita, si destreggia con uguale padronanza in entrambe le espressioni artistiche con tratti essenziali sulla tela, tra l’astratto e il figurativo, tra post-espressionismo e il naif alla Chagall, giocando con i colori che riempiono il segno a carboncino: "sola – racconta -, con me stessa, davanti alla tela, non mi prefiggo un tema, né attendo l’ispirazione creativa"; il pennello va e, all’apparenza tutto appare gioioso, fantastico, fiabesco, come "una carezza inaspettata"...

E tale è il rapporto con la scrittura, breve, guidato da "… un filo lucente che indichi che io sono lì". "L’Arte – scrive – ha manifestato le mie ferite obbligandomi alla loro cura".