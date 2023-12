Lista Buda, scende in campo Fabio Bandieri

Nel centro destra a Cesenatico cambiano gli equilibri. Nella principale forza politica di minoranza, la Lista Buda, cambia infatti il capogruppo. Nei giorni scorsi si è dimessa Lina Amormino che era stata assessora al bilancio nel mandato 2011-2016 del sindaco Roberto Buda ed era una fedelissima che aveva contribuito a rafforzare il centro destra con parecchie preferenze. Al suo posto, dopo una consultazione all’interno della lista che porta il nome dell’ex sindaco, sarà capogruppo Fabio Bandieri.

La notizia era nell’aria, visto che da un po’ di tempo per motivi personali e familiari Lina Amormino era uscita dai radar. A sostituirla come capo della Lista Buda c’è Fabio Bandieri, un suo amico anch’egli fedelissimo del centro destra e di Buda, essendo stato in consiglio comunale nella legislatura 2011-2016 ed essendo stato eletto consigliere alle elezioni di due anni fa. Bandieri in città è un noto commerciante ed imprenditore balneare, avendo gestito negozi di abbigliamento in centro ed essendo poi diventato titolare del Bagno Belvedere a Ponente e quest’anno anche del ’Chiosco nel bosco’, una piadineria a Tagliata che gestisce con il figlio Davide.

Bandieri ha accettato l’incarico con spirito di squadra: "La scelta è venuta naturale, perchè Lina Amormino ha dato molto al gruppo e l’abbiamo tutti ringraziata per il suo impegno; Roberto Buda ha fatto tanto e rimane qui nella seconda parte di questa legislatura corrente per dare una mano a noi, mentre Stefania Salsi è alla sua prima esperienza, quindi era abbastanza fisiologico che la scelta cadesse sulla mia persona".

La Lista Buda con 4 consiglieri su sei, nei banchi della minoranza è la più importante realtà; gli altri due scranni nell’opposizione sono quelli dei capigruppo Emilio Zarrelli di Fratelli d’Italia e Filippo Zamagni della Lega. L’avvicendamento fra la Amormino e Bandieri verrà ufficializzato questa sera in consiglio comunale. Nella seduta sarà messo ai voti il bilancio di previsione triennale 2024-2026 del Comune. La maggioranza presenterà un piano con i conti in ordine, nonostante siano previste maggiore uscite nella spesa corrente per circa un milione di euro, dovute all’aumento dei tassi di interesse dei mutui; fra le entrate l’Amministrazione conta di incassare 1 milione e 800 mila da tasse e imposte insolute su Tari e Imu. Per il Piano degli investimenti, nel prossimo triennio sono previste opere pubbliche per un ammontare di 46 milioni di euro, dove la sicurezza è la linea di azione per garantire la stabilità dei ponti e delle scuole.