Lista civica, no allo stralcio delle cartelle

La lista Cesenatico Civica si è espressa in modo favorevole al diniego dello stralcio delle cartelle esattoriali e alle linee guida per gli Accordi Operativi per le opere edilizie complesse. Nell’ultima seduta i consiglieri comunali Mauro Palazzi, Monia Rustignoli e Giacomo Frigoli hanno votato a favore di questo comma con i consiglieri del Pd. Gli esponenti di Cesenatico Civica sostengono che lo stralcio delle tasse da pagare sarebbe stata una ingiustizia nei confronti di chi le aveva pagate.